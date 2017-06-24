Yeni Akit'ten büyük ayıp!

ORHAN DEDE/İSTANBUL

Doğru haberin adresi Yeni Mesaj, 12 Haziran'da 'FETÖ iş başında' mansetiyle Sakarya’nın Hendek ilçesinde açılan Rasimpaşa Camisinde duvarlara muharref Zebur, Tevrat, İncil resimleri konulduğunu duyurmuştu.

16 Haziran'da ise 'Yeni Mesaj duyurdu FETÖ’cü resimler kalktı' haberiyle söz konusu resimlerin kaldırıldığı haberi yer almıştı. Gelin görün ki, Yeni Akit gazetesi bu haberi kendine mal etmeye çalışma seviyesizliğini ortaya koydu.

Yeni Mesaj'ın 'FETÖ iş başında' haberinde tam 3 gün sonra 15 Haziran'da skandal resimler Rasimpaşa camisinden silinmeye başlandığı gün manşet üstünden haberi duyuran Akit, 23 Haziran baskısında ise çok büyük bir ayıba imza atarak, 'Akit yazdı o resimler söküldü' haberiyle çıktı.

Haberi yapan muhabire ulaşma çabalarımız sonuç vermedi. Telefonumuzu bıraktığımız halde hiçbir geri dönüş de yapılmadı. Yeni Mesaj'ın başarısını gasp ederek sahte bir zafer ile okurlarını yanıltan Akit gazetesini basın ahlak kurullarına uymaya davet ediyoruz.

Akit'in bu ayıbı yapacağı belliydi



Yeni Mesaj gazetesinde 16 Haziran'da manşetten verdiğimiz 'Yeni Mesaj duyurdu FETÖ’cü resimler kalktı' haberinde Akit gazetesinin FETÖ'cülere geri adım attıran Yeni, Mesaj'ın başarısını kendisine mal edeceğini şöyle ifade etmiştik: "Bak şu Akit’in yaptığına! Yeni mesaj gazetesinin haberi hedefine ulaşıp, dinlerarası diyalog mesajı veren FETÖ’cülerin hala iş başında olduğunu gösteren resimlerin 14 Haziran’da kaldırılmaya başlanmasından bir gün sonra Akit gazetesi, sanki olayı ilk kez kendi duyuruyormuş gibi bir haber yaparak, Rasimpaşa Camisi’ndeki skandalı manşet üstünden verdi. 16 Haziran’daki (bugün) nüshasında Akit’in ‘biz haber yaptık, FETÖ’cü resimler kaldırıldı’ şeklinde haber yaparak, Yeni Mesaj gazetesinin başarısını gasp etmeye çalışmasından endişe ediliyor."

Akit kendine yakışanı yaptı



Bu yaşananlar aslında FETÖ terör örgütüyle gerçek mücadeleyi kimlerin yaptığını, kimlerin ise FETÖ ile mücadele ediyor gibi görünerek, bunun üzerinden rant elde etmeye çalıştığını net ortaya koyması açısında çok büyük önem arzediyor.

Zira Yeni Mesaj gazetesinin temsil ettiği camia FETÖ'nün taşeronu olduğu Vatikan orijinli dinlerarası diyalog projesiyle 1997'li yıllardan bu yana mücadele ederken, Yeni Akit bu mücadelede Yeni Mesaj'ı yalnız bırakmıştı.



Yeni Akit gazetesi 15 Haziran'da yaptığı haberi okuyucusuna 23 Haziran'da böyle duyurdu...





Yeni Mesaj gazetesinin 12 Haziran 2017 tarihli haberi





Yeni Mesaj gazetesinin 16 Haziran 2017 tarihli haberi

