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Yeni bütçe Beştepe'de hazırlanacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçilmesiyle gözler, 2018 yılının merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin hazırlık çalışmalarına çevrildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 17:32
Yeni bütçe Beştepe'de hazırlanacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaya girmesiyle Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı birleştirilirken, bakanlık bünyesindeki bütçeye ilişkin görevler Cumhurbaşkanlığınca üstlenildi.

Yeni sisteme uyum amacıyla Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre, kamu maliyesi ilkelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar cumhurbaşkanı tarafından belirlenerek izlenecek.

Kamu idareleri bütçelerinin performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler cumhurbaşkanının yetkisi dahilinde olacak. Kamu idareleri, bütçe tekliflerini en geç Eylül ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına gönderecek.

Merkezi yönetim bütçe kanun teklifi mali yıl başından en az 75 gün önce cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulacak. Bu arada ödeneklerde Cumhurbaşkanlığı etkin olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeştepeBütçeTbmmCumhurbaşkanıErdoğan
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