Yazarlar GÜNDEM SPOR OTOMOTİV DÜNYA EKONOMİ TOPLUM YAŞAM SAĞLIK DİN BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR ARŞİV
BİST
107742
ALTIN
145.962
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6691
EURO
4.1064

Yeni Diyanet İşleri Başkanı belli oldu

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığına atandı

17 Eylül 2017 Pazar 10:34
21 Okunma
Yeni Diyanet İşleri Başkanı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığına, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş atandı.

Bu yılın haziran ayında Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne getirilen Prof. Dr. Erbaş'ın, 12 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.

Erbaş'ın ayrıca Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilgili önemli tespitler yaptığı makaleleri yer alıyor. Erbaş'ın, "Mesih Mehdi Beklentisi ve İstismarı" başlıklı makalesi de bunlardan biri.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Diyanet İşleri Başkanlığının dergisinde yayımlanan makalesinde, FETÖ'yü "karanlık hareket" olarak nitelendiren Erbaş, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle FETÖ'nün, dünyada eşi benzeri olmayan bir terör örgütü olduğunu gösterdiğini belirtmişti.

FETÖ'nün dini bir yapı olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayan Erbaş, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e atfedilen sıfatların ise İslam dini ile asla bağdaştırlamayacağını ifade etmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığına Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Atama kararı, 23 Nisan 1981 ve 2451 sayılı Kanunun 2. maddesi ile 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca alındı.

Prof. Dr. Ali Erbaş kimdir?

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde 1961 yılında doğan Prof. Dr. Erbaş, Sakarya İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olan Erbaş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı. Daha sonra doktorasını tamamlayan Erbaş, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Ana Bilim Dalında Yardımcı Doçent görevinde bulundu.

Dinler tarihi ve din bilimleri alanlarında araştırmalar yapan Erbaş, misafir öğretim üyesi olarak Strazburg Beşeri Bilimler Üniversitesi'nde alanıyla ilgili araştırmalar yaptı.

Erbaş, 1998 yılında doçent, 2004 yılında ise profesör unvanı aldı.

Prof. Dr. Ali Erbaş, evli ve 4 çocuk babası.

AA

Son Güncelleme: 17.09.2017 10:38
Anahtar Kelimeler:
Yalova ÜniversitesiDiyanetProf. Dr. Ali Erbaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barzani: 'Artık çok geç'
Barzani: 'Artık çok geç'
FETÖ'nün suçları kitap oldu
FETÖ'nün suçları kitap oldu
DEAŞ ve El Kaide paraları Batı’ya akıyor
DEAŞ ve El Kaide paraları Batı’ya akıyor
Rusya'dan flaş açıklama! boşuna heveslenmeyin...
Rusya'dan flaş açıklama! boşuna heveslenmeyin...
Karadeniz'de göçmen kaçakçılarına geçit yok
Karadeniz'de göçmen kaçakçılarına geçit yok
New York'ta kritik buluşma
New York'ta kritik buluşma
Avrupa ile Türkiye arasında gerilim artıyor
Avrupa ile Türkiye arasında gerilim artıyor
Gözlükler yakın takipte
Gözlükler yakın takipte
Trafikte 'hafta sonu'na dikkat
Trafikte 'hafta sonu'na dikkat

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim