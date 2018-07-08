Yeni döneme temiz geçiş

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Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 701 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edilirken 148 personel kamudaki görevlerine iade edildi. Söz konusu kararnamenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş öncesinde OHAL kapsamında çıkarılan son KHK olduğu belirtiliyor.

KHK'ya göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin mili güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı olan 18 bin 632 kişi, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarıldı.

Ağır yaptırımlar getirildi

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek. Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe ve/veya memuriyetleri alınacak. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecek.

Söz konusu kişiler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek. Bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. İlgili kişilerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek. Bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından on beş gün içinde tahliye edilecek.

Pasaportları iptal edilecek

Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak.

Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamaz. Bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.

İtirafçılar da ihraç edildi

TSK'da büyük çoğunluğu açıkta olan, geçici görevle uzaklaştırılan ve aralarında itirafçıların da bulunduğu 6 binden fazla subay, astsubay ihraç edildi. 701 Sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleriyle bağı kesilen subayların arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in eski koruma subayı yüzbaşı Burak Akın da yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Burak Akın hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlamıştı. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik dava kapsamında 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davanın sanıkları arasında yer alan kurmay yarbay Nail Bülbül de son KHK ile ihraç edildi.

Eski Harp Okulu Alay Komutanı hava pilot kurmay albay Hakan Aksoy ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın emir subayı olan hava piyade binbaşı Abdurrahman Akay da ihraç listelerinden yer aldı.

148 kişi görevine iade edildi

OHAL kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK ile 148 kişi ilgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne ilişkin kanunun eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılarak kamudaki görevlerine iade edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevine iade edilenlerin arasında Hava Yarbay Abdullah Öztürk de yer aldı.

ABD'de görev yaptığı sırada hakkında çıkan iddialar üzerine yurda dönen Öztürk, yargılanmış ve beraat etmişti. Öztürk, 701 Sayılı KHK ile göreve dönen subaylar arasında bulunuyor.

Emniyet teşkilatı ilk sırada

İhraç edilen kişilerin kurumlarına göre dağılımları şöyle:

• Türkiye Büyük Millet Meclisi: 3

• Diyanet İşleri Başkanlığı: 240

• Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü: 4

• Emniyet Genel Müdürlüğü: 8 bin 998

• Jandarma Genel Komutanlığı: 649

• Sahil Güvenlik Komutanlığı: 192

• Milli Eğitim Bakanlığı: 658

• Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 3 bin 77

• Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: bin 126

• Hava Kuvvetleri Komutanlığı: bin 949

• PTT: 41

• Yükseköğretim Kurumları'ndan 251 (199 akademik, 52 idari).

Kapatılan bazı dernekler

• Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman)

• Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara)

• Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara)

• Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (Ankara)

• Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği (Gaziantep)

• Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş)

• Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği (Kilis)

• Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli)

• Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği (Samsun)

• Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa)

Kapatılan gazete ve televizyonlar

• Halkın Nabzı ve Özgürlükçü Demokrasi (İstanbul)

• Welat gazetesi (Diyarbakır)

• Avantaj TV

Kamudan 124 binden fazla ihraç

Darbe girişiminden 5 gün sonra, 20 Temmuz 2016'da yapılan Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantılarının ardından üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün düzenlediği basın toplantısında OHAL ilanının 'demokrasi ve hukuk devleti ile temel hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik bir tedbir olduğunu' söylemişti.

OHAL'in ilan edilmesinden bu yana geçen iki yıllık süre içerisinde 33 KHK yayınlandı ve KHK ile 124 binden fazla kişi kamudaki görevinden ihraç edildi. Ayrıca on binlerce kişi de görevden uzaklaştırıldı. Ancak hükümet yetkilileri, bu kişilerin önemli bir bölümünün açılan soruşturmaların tamamlanmasının ardından yeniden görevine döndüğünü açıkladı. Dahası özel sektörde de işlerini kaybeden çok sayıda kişi oldu. Ancak bununla ilgili kesin sayılara ulaşmak oldukça mümkün değil.