Yeni düzene KHK'lı geçiş

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15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin akabinde Türkiye gündemine zaman zaman damga vuran KHK dizisine bir halka daha eklendi. Seçim sonrası çıkan ilk Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulu'nun yetkileri tümüyle Cumhurbaşkanı'na devredildi. Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK'ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.

Çok sayıda kanunda değişiklik

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş hakkında ilk yasal düzenleme yapıldı. Yeni hükümet sistemine yönelik düzenlemelerin yer aldığı 477 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmî Gazete’de yayımlandı. 2 Temmuz'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan KHK, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'nun yetkilerinin Cumhurbaşkanı'na geçiş altyapısını düzenliyor. Yeni KHK ile yürürlükteki kanun ve KHK'ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanı'na yapılmış sayılacak.

1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yeralan 'İcra Vekilleri Heyeti' ibaresi ile, 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen 'Bakanlar Kurulu' ve 'Başbakanlık' ibareleri, 'Cumhurbaşkanı' ve 'Cumhurbaşkanlığınca' olarak değiştirildi.

Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK'larla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK'ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak.

Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek. Yeni KHK'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler, 24 Haziran'da birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Kabine 9 Temmuz'da açıklanacak

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da yemin edecek. Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda yemin etmesi ve aynı gün kabineyi açıklamasıyla birlikte resmen başlamış olacak.

Cumhurbaşkanı'nın yetkileri katlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettiği gün başbakanlık makamı tarihe karışacak. Cumhurbaşkanı hem devletin, hem de hükümetin başı olacak. Cumhurbaşkanı bakanları, üst düzey yargı mensupları ile bürokratı ve sayısı yasal düzenlemelerde belirtilmeyen cumhurbaşkanı yardımcı ya da yardımcılarını atama yetkisine sahip olacak. Bütçeyi hazırlama ve TBMM'ye gönderme yetkisi de Cumhurbaşkanına geçecek. TBMM'nin Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısını reddetmesi halinde ise bir önceki yılın bütçesi yürürlükte kalmayı sürdürecek.

