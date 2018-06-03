Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağının savaş uçakları tarafından bombalanmasına ait yeni görüntüler dava dosyasına girdi. Jandarma Genel Komutanlığındaki darbe faaliyetlerinin yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu ve ekindeki görüntüler, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Görüntülerde, darbecilerin kontrolündeki uçakların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombaladığı anlar da yer aldı. Jandarma Genel Komutanlığının açık otoparkındaki yüksek çözünürlükteki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Külliye kavşağına birer dakika arayla iki bomba atılıyor.

29 vatandaşımız şehit düştü

İlk bomba 16 Temmuz saat 06.17'de, ikinci bomba ise yaklaşık bir dakika sonra aynı bölgeye bırakılıyor. Bombaların düşmesiyle alev ve dumanlar yükseliyor, Külliye'den uzak olmasına rağmen patlamanın etkisiyle Jandarma Genel Komutanlığı karargahının camları kırılıyor. Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresi ile Jandarma Genel Komutanlığı karargahında, darbecilerin uçak, helikopter ve zırhlı araçlardan açtıkları ateş sonucunda 29 kişi şehit olmuş, onlarca vatandaş da yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombaladığı tespit edilen eski F-16 pilotu Müslim Macit, cezaevinde görüştüğü ablasına, mahkemedeki savunmasının aksine bombalı saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etmişti. Ablasına, 15 Temmuz akşamı Ankara üzerinde uçtuğunu anlatan Macit, asıl hedefin Jandarma Genel Komutanlığı karargahının önünde, darbecileri protesto eden yüzlerce kişi olduğunu söylemişti. AA

