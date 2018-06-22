Yeni havalimanının ismi şekilleniyor

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arslan, yeni havalimanının ismine ilişkin olarak da, "Niye Recep Tayyip Erdoğan olmasın? Son 16 yılda Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak yaptıklarına, ondan önce yaklaşık 8 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dahil yaptıklarına bakarsanız, niye olmasın? Elbette ki takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın. Karar merci o" şeklinde konuştu.

AA