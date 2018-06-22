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Yeni havalimanının ismi şekilleniyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacağına işaret ederek, "TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1.5 milyon insana istihdam sağlanacak" dedi

22 Haziran 2018 Cuma 18:26
Yeni havalimanının ismi şekilleniyor

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arslan, yeni havalimanının ismine ilişkin olarak da, "Niye Recep Tayyip Erdoğan olmasın? Son 16 yılda Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak yaptıklarına, ondan önce yaklaşık 8 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dahil yaptıklarına bakarsanız, niye olmasın? Elbette ki takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın. Karar merci o" şeklinde konuştu.
AA

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