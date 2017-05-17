Yeni HSK belirlendi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan 2'nci tur oylama sonucu Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri belirlendi. Yargıtay Üyesi kontenjanından; Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Danıştay Üyesi kontenjanından; Cafer Ergen, Öğretim Üyesi Kontenjanından; Ali Cengiz Köseoğlu, Avukat Kontenjanından; Songül Yazar, Öğretim Üyesi/Avukat Kontenjanından; Hamit Kocabey,
Genel Kurul'da yapılan oylamanın ardından HSK üyeliğine seçildi. HSK’nın yeni üyelerinden Songül Yazar AKP Beyoğlu Meclis Üyesi iken, Hamit Kocabey ise Devlet Bahçeli’nin avukatı ve MHP MYK üyesi.
HABER MERKEZİ