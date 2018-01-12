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Yeni KHK'da pardon!

OHAL döneminin 31. KHK'sı yayımlandı. 697 sayılı KHK ile 214 kamu görevlisinin yanı sıra 48 asker ihraç edildi. Bir televizyon ve radyo kanalı kapatıldı. 1823 bylock mağduru görev iade edildi.

12 Ocak 2018 Cuma 17:07
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Yeni KHK'da pardon!

2018 yılının ilk Kanun Hükmünde Kararnamesi dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Darbe girişiminin ardından 3 aylık süre için ilan edilen ancak sürekli uzatılan OHAL döneminin 31. Kanun Hükmünde Kararnamesi’yle Bylock yüklemedikleri anlaşılan daha önce ihraç edilmiş 1823 kişi ise “pardon” denilerek göreve iade edildi.

697 sayılı KHK’nın Resmi Gazete’de yayımlanması ile OHAL kapsamında 262 kişi kamudaki görevlerinden ihraç edildi.

697 sayılı KHK’ye göre; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 106, YÖK’ten 60’ı akademik ve 19’u idari personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 28 rütbeli asker ve 2 sivil memur ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 16 rütbeli asker ve 2 sivil memur, PTT’den 8, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 8, Sağlık Bakanlığı’ndan 6, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden 3, TRT’den 1, Maliye Bakanlığı’ndan 1, Kamu İhale Kurumu’ndan 1, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden 1 kişi ihraç edildi.

Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli bir tuğgeneralin emekli kimliği iptal edildi.

Yine TSK’dan olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan üç albay ve bir astsubay kıdemli başçavuşun rütbeleri alındı, emekli kimliklerinde de iptale gidildi.

697 sayılı KHK ile birlikte bir televizyon ve bir radyo kanalının da kapatılmasına karar verildi. Hatay Güney Radyo TV Yayıncılık AŞ (Hatmar FM) ile Prestij Medya Yayıncılık AŞ. (YEK TV) kapatıldı.

Bin 823 kişi göreve iade edildi

Yeni KHK’da göreve iadeler de yer aldı. “Mor Beyin” yazılımı sonucu ByLock kullandıkları iddiası nedeniyle görevlerinden ihraç edilen bin 823 kişi, kamudaki görevlerine iade edildi. Görevlerine iade edilenlerin sayıları en fazla şu kurumlarda gerçekleşti:

Milli Eğitim Bakanlığı’nda 544, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 458, Sağlık Bakanlığı’nda 204, Jandarma Genel Komutanlığı’nda 99, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 81, Adalet Bakanlığı’nda 79. Öğrencilikle ilişiği kesilmiş olan 2 kişinin isimleri de söz konusu listelerin ilgili sıralarından çıkarıldı. Resmi Gazete’deki Bakanlar Kurulu ile, EGM bünyesinde yer alan Özel Harekat Daire Başkanlığı da kaldırıldı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
KhkOHALIhraçFetö
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