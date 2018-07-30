Yeni sistemin ilk MGK toplantısı

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesi MGK'de Başbakanlık Müsteşarı unvanıyla yer alan Fuat Oktay, bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı unvanıyla bulundu. Daha önce toplantılarda Genelkurmay Başkanı sıfatıyla yer alan Hulusi Akar bu toplantıya Milli Savunma Bakanı olarak katıldı.

Toplantıda, FETÖ ve PKK başta olmak üzere terörle mücadele, Suriye'deki son gelişmeler ve ABD ile yapılan Münbiç anlaşmasındaki son durum ele alındı. MGK'nin önemli gündem maddelerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump ile Yardımcı Mike Pence'in, Papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanması üzerinden Türkiye'ye yaptırımda bulunacaklarına dair sözleri oldu.

AA