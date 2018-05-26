'Yerel basın can suyuna kavuştu'

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, gazetelerin resmi ilan fiyat tarifesindeki artışın yerel basına nefes aldıracağını bildirdi. Kolaylı, yazılı açıklamasında, Basın İlan Kurumunca (BİK) gazetelere verilen resmi ilanların sütun santim fiyatının tirajı 50 binin altındaki gazetelerde yüzde 20.19 artarak 10.40 liradan 12.50 liraya, tirajı 50 binin üzerindeki gazetelerde yüzde 9.59 artarak 36.50 liradan 40 liraya yükselmesine ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla ilgili, "Basınımız can suyuna kavuştu" ifadesini kullandı.

Resmi ilan fiyat tarifesinin en son 2016 yılı Mart ayında artırıldığını hatırlatan Kolaylı, son 2 yılda yerel gazetelerin girdilerinde olağanüstü artışlar yaşandığına dikkati çekerek şunları aktardı: "Örneğin gazete kalıbı, gazete kağıdı ve gazete mürekkebi gibi zorunlu giderler son 2 yılda yüzde 50'lere varan oranlarda artmıştı. Bu durum, basınımızı ekonomik olarak olumsuz etkilemekteydi. Resmi ilan fiyat tarifesi artışı, bu dönemde basın kuruluşlarımız ile çalışanlarına nefes aldıracaktır.

Türkiye'nin bugün ve yarınlarında milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü esasında, mesleğimizin onurunu koruyarak, azim ve kararlılıkla yürüyüşümüze devam edeceğimizi vurguluyor, Türkiye genelindeki binlerce yerel gazete ile bu kurumlarda çalışan on binlerce meslektaşımız adına fiyat artışında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." AA

