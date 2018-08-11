'Yerel seçimler erkene alınmayacak'

Hayır, yerel seçimler zamanında olacak" dedi. Kızılcahamam'daki toplantıda konuşan Sorgun, yerel seçimlerin erkene alınmayacağını vurgulayarak, "Bunun yanında da 31 Mart 2019'da yapacağımız, altını çizerek söylüyorum çünkü her gittiğim yerde bana seçim işleri başkanı olmam dolayısıyla 'yerel seçimler erkene alınacak mı' diye soruluyor. Hayır, yerel seçimler zamanında olacak. 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin de hazırlıklarını gözden geçireceğiz, hazırlıklarına başlayacağız, onun üzerine değerlendirmelerde bulunacağız" diye konuştu.

AA