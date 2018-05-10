Yerli otoda dikkat çeken erteleme

Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz" dedi. Özlü, bir dizi programlara katılmak için geldiği Konya'da, bir otelde düzenlenen Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi'ne katıldıktan sonra çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bir basın mensubunun yerli otomobil projesinde sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasına ilişkin sorusu üzerine Özlü, şunları belirtti: "Şirket ortaklık sözleşmesi hazırlanmasında, şirket avukatları ilave bir süreye ihtiyaç olduğunu ifade ettiler.

Bu ihtiyaç sebebiyle sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Ne kadar... Mayıs ayı içerisinde yine yapacağız. Avukatlarımızın bir süreye ihtiyaçları var.

Gelecek hafta salı gününe kadar ihtiyaçları olduğunu söylediler. Dolayısıyla yarınki yerli marka otomobil şirket sözleşmesi imza töreni ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Mayıs ayı içerisinde inşallah. Çok uzun değil ama 'salıya kadar ihtiyacımız var' dediler o yüzden bu süreyi dikkate almak zorundayız."

AA