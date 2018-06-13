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Yerli savaş uçağı projesi sallantıda

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Londra ve Ankara'nın ortak yürüttüğü Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı projesi TF-X'in sallantıda olabileceğini yazdı

13 Haziran 2018 Çarşamba 17:17
Yerli savaş uçağı projesi sallantıda

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Londra ve Ankara'nın ortak yürüttüğü Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı projesi TF-X'in sallantıda olabileceğini yazdı. Gazeteye konuşan bir Türk yetkili, "Türkiye fikri haklara sahip olmak istiyor, işin özü bu.

Yabancıların kısıtlamalarına maruz kalmak istemiyoruz" dedi. Buna göre, Ankara'nın TF-X projesinin fikri haklarını talep etmesi sonucu ortaklık tehlikeye girdi. Laura Pitel imzalı haberde, tarafların 5. nesil savaş uçağı projesinde yaşanan bir anlaşmazlığı çözmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi. TF-X, İngiltere ve Türkiye arasında 2017'de imzalanan 125 milyon dolarlık savunma anlaşmasıyla gündeme gelmişti. Anlaşmaya göre, BAE System ile TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ) TF-X Türk savaş uçağı geliştirmek için birlikte çalışacaktı. İngiliz Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, iki ülke de çözüm arayışında. Rolls-Royce'tan bir ekip ise 24 Haziran seçimlerinden sonra Ankara'yı ziyaret edecek. HABER MERKEZİ

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Uçak
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