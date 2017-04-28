'Yetenekli göçmenler ekonomiye katılmalı'

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL

Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV)’ın Nisan Ayı Fikir İklimi toplantısına altı yıldır Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye’ye göç etmek durumunda kalan mültecilerin sorunları ve ekonomiye olan etkileri görüşüldü. Toplantıya, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kerem Alkin, Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Doç. Dr. Hatice Karahan, Yar. Doç. Dr. Faik Tanrıkulu çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları, TBMM yetkilileri, akademisyenler ve iş adamları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan UTESAV Başkan Vekili Mehmet Develioğlu, günümüzde mülteci probleminin ülkemizde en büyük sorunlarında biri olduğuna ve çözüme kavuşturulması gereken önemli bir konu olduğuna dikkat çekti. Programın ilk oturumunda konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye’nin önemli bir referandum sürecinden geçtiğini belirterek, “Artık, Türkiye için söylememiz gereken hususlarda stratejik düşünce formatına geçmemiz gerekiyor. Türkiye’deki göçmen meselesine, sosyolojik boyutlarının yanı sıra ekonomik ve katma değer boyutlarıyla da bir bakış açısı kazandırmamız gerekiyor” dedi.

'Yetenekli mültecilere farklı stratejiler gerekiyor'”

ABD’nin uyguladığı göçmen stratejisiyle dünyada en çok katma değeri oluşturabildiğini ifade eden Alkin, “Ülkede birinci ve ikinci kuşak göçmenler Apple, Google, Facebook, Amazon, Yahoo, Tesla gibi teknoloji şirketleri kurdu. Türkiye bu anlamda nitelikli insanları ekonomiye kazandırmak adına net stratejiler oluşturmak zorunda, aksi takdirde Türkiye’nin bilim ve strateji alanında yapacağı atılımları ve bu insanları kaybetme durumuyla karşı karşıya kalabilir. Diğer yandan, medyada çok yer almasa da çok önemli sanatçı, müzisyen ve heykeltıraş göçmenlere ev sahipliği yapıyoruz. Bizim bu farklı yeteneklerdeki mülteciler için ayrı ayrı bir strateji belirlememiz gerekiyor. İmalat sanayiinde farklı, üretime katkı sağlamak isteyen yatırımcılara ayrı, spordan sanata kadar çok farklı yetenekleri olan göçmenlere karşı farklı stratejiler geliştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

'Mülteciler ayrımcılıkla karşı karşıya'

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’de mültecilere ilişkin dezenformasyonun, ayrımcılık ve ırkçılığın yaşandığı bir dönemde olduğumuzu söyledi ve “Türkiye’de mültecilere yönelik ön yargının en büyük sebebi iktisadi argümanlar olarak göze çarpıyor. Yani onların ülkeye yük olduğu, ekonomiyi sarstığı, bazı insanların paralarının alınıp onlara verildiği gibi yanlış bilgiler var. Benim için ekonomiye katkı yaptığı veya yapmadığı önemli değildir, sığınmacılar insan olarak birçok şeyi hak ederler” şeklinde konuştu.