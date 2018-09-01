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Yetki belgesi olmayan emlakçıya ruhsat yok

Emlak sektörüne yönelik düzenleme uyarınca 5 Eylül'den itibaren yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ruhsat alamayacak

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:15
Yetki belgesi olmayan emlakçıya ruhsat yok

5 Haziran'da yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik ile emlak sektöründe faaliyet gösterecek işletmelerin taşıması gereken şartlar belirlendi. Düzenlemeyle, yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 3 ay sonra emlak işletmelerinin taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilmesi için yetki belgesi alması hükmü getirilmişti. Buna göre, 5 Eylül'den itibaren, işletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilecek.

Yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek. İşletmeler, yetki belgesi için gereken belgelerle birlikte Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine başvuracak. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından, oluşturulacak bilgi sistemi üzerinden verilip, yenilenip, iptal edilecek. Geçerlilik süresi 5 yıl olan yetki belgesi, işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılacak.
AA

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