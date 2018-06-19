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YHT'lerde yolcu sayısı arttı

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerle (YHT) taşınan yolcu sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 arttı

19 Haziran 2018 Salı 17:30
YHT'lerde yolcu sayısı arttı

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen yüksek hızlı trenlerle (YHT) taşınan yolcu sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 arttı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye'de 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla yüksek hızlı tren işletmeciliğine geçilirken, 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya, 2014'te Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya-İstanbul arasında seferlere başlandı.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen YHT'lerle taşınan yolcu sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 yükseldi. Geçen yılın nisan ayında 583 bin 600 kişi YHT'yi kullanırken, bu sayı bu yılın aynı ayında 700 bine çıktı. Konvansiyonel trenleri kullanan yolcu sayısı geçen yıl nisan ayında 188 bin 500 kişi olurken, bu yılın aynı döneminde 230 bini geçti. Bu trenleri kullanan yolcu sayısında da yüzde 22 artış oldu. AA

Anahtar Kelimeler:
YHT
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