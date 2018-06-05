Yılda 4.5 milyon turist çıkacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin inşaat anlamında fiziki ilerlemesinin şu anda yüzde 75 seviyelerinde olduğunu belirterek, "Biz sadece kuledeki restoran ve seyir terası marifetiyle yılda 4.5 milyon misafiri ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

Arslan, şunları söyledi: "Kule, denizden 218 metrelik kotta başlatıldı ve 369 metre kulenin toplamı olmak üzere, 18 metre de yerin altında olmak üzere 387 metreden oluşuyor. Kulemiz 4 kat yer altında olmak üzere 49 kattan oluşmakta ve kulenin her iki tarafında panoramik asansörlerimiz olacak. Bu asansörler de saniyede 2.5 ila 3 metre arasında bir hıza sahip olacak. Kulemizin 2 katında seyir terasları olacak. Bunlardan birisi 33. kat, birisi 34. kat olmak üzere…

Zeminden 148.5 metre ile 153 metre kotlarında iki seyir terasımız olacak. Ayrıca 39. ve 40. katlardaki 175.5 ve 180. metrelerimizde de iki restoranımız olacak. Buralarda da misafirlerimiz İstanbul manzarası eşliğinde yemek yeme şansına sahip olacaklar."