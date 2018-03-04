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Yıldırım: Afrin'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Afrin'de de teröristleri temizleyip Afrin'i asıl sahiplerine, Araplara, Kürtlere, Türkmenlere, zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi

04 Mart 2018 Pazar 18:02
Yıldırım: Afrin'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Afrin'de de teröristleri temizleyip Afrin'i asıl sahiplerine, Araplara, Kürtlere, Türkmenlere, zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Yıldırım, şöyle konuştu: "Afrin'de kahraman Mehmetlerimiz destan yazıyor, ay yıldızlı bayrağı en yüksek tepelerde dalgalandırıyor. İki gün önce kalleşçe şehit ettikleri kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı, Racu'yu ele geçirdiler, emin adımlarla Afrin'e doğru kahramanlarımız ilerliyor, Allah yar ve yardımcıları olsun. Bu yiğitçe mücadelede Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, kadın subaylarımız da görev alıyorlar. Racu'da temizliği tamamladıktan sonra emin adımlarla ilerliyorlar. Şehitlerimiz bizim yüreğimizde, onlar ölmedi, onlar 81 milyonun gönlünde yaşıyor.

Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyor, hayırlı, güzel ömürler diliyorum." AA

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanYıldırım
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