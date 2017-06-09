Yıldırım'dan Barzani'ye tepki

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da Altındağ'daki Cenabı Ahmet Paşa Camisi'nde kıldığı Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapma planına ilişkin, "Bizim görüşümüz çok açık ve nettir. Biz, Irak'ın toprak bütünlüğünü istiyoruz. Bütün Iraklıların bir arada, bir devlet olarak yaşamasını istiyoruz. Dolayısıyla bölgemizde yeterince sorun var. Yeni bir sorun alanı oluşturulmasının doğru olmadığını düşünüyoruz ve bu kararın da sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ByLockçu Valiler ne olacak?

"Halen görevde olan 12 valinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün şifreli mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandığı" iddiasına ilişkin soru üzerine ise Yıldırım, "İçişleri Bakanımız yanımızda, gereken neyse yapar. FETÖ ile mücadele konusunda hiç müsamaha, gevşeme yok. Konumu, gücü ne olursa olsun bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirecek, yanlış işler içinde bulunan herkes hukuk, adalet karşısında gereken muameleyi görecek" ifadelerini kullandı.

AA