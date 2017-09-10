Yıldırım'dan birlik vurgusu

Milletin ruhuna, değerlerine yabancılaşan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin 15 Temmuz'da millete acı yaşatmak istediğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Hayme Ana, Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi'nin taşıdığı ruhtan beslenemeyenler o gece bu aziz milletin istiklaline kastettiler. Demokrasiye, Cumhuriyet'e sahip çıkan bu büyük millet Türk milletidir.

Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur, onur duyuyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hedef alan, fitne peşinde olanlara bu millet asla fırsat vermeyecektir" ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Başbakan Yıldırım'a, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın tarafından Osmanlı tuğrası takdim edildi.

Başbakan Yıldırım, program öncesi Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde dua etti. Türbede ''saygı nöbeti'' tutan askerlerin nöbet değişimini izleyen Yıldırım, askerlerle fotoğraf çektirdi. Etkinliğin sonunda Başbakan Yıldırım, Balıkesir Karesi Atlı Okçuluk tarafından getirilen "Kosovalı" adlı ata bindi. Alandaki vatandaşları selamlayan Yıldırım'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

