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Yıldırım'dan birlik vurgusu

Başbakan Binali Yıldırım, Söğüt Belediyesi tören alanında düzenlenen 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, milletin çok acılar, musibetler gördüğünü, çok badirelerden geçtiğini ancak istiklaline gölge düşürmediğini belirtti

10 Eylül 2017 Pazar 19:42
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Yıldırım'dan birlik vurgusu

Milletin ruhuna, değerlerine yabancılaşan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin 15 Temmuz'da millete acı yaşatmak istediğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Hayme Ana, Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi'nin taşıdığı ruhtan beslenemeyenler o gece bu aziz milletin istiklaline kastettiler. Demokrasiye, Cumhuriyet'e sahip çıkan bu büyük millet Türk milletidir.

Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur, onur duyuyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hedef alan, fitne peşinde olanlara bu millet asla fırsat vermeyecektir" ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından Başbakan Yıldırım'a, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın tarafından Osmanlı tuğrası takdim edildi.

Başbakan Yıldırım, program öncesi Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde dua etti. Türbede ''saygı nöbeti'' tutan askerlerin nöbet değişimini izleyen Yıldırım, askerlerle fotoğraf çektirdi. Etkinliğin sonunda Başbakan Yıldırım, Balıkesir Karesi Atlı Okçuluk tarafından getirilen "Kosovalı" adlı ata bindi. Alandaki vatandaşları selamlayan Yıldırım'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
 

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Yıldırımdan Birlik Vurgusu
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