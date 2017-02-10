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Yıldırım'dan CIA Direktörü'ne FETÖ mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Pompeo'yu Çankaya Köşkü’nde kabul etti.

10 Şubat 2017 Cuma 17:21
Yıldırım'dan CIA Direktörü'ne FETÖ mesajı

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, Türkiye'nin, ABD’de yeni yönetim döneminde iş birliğine verdiği önem vurgulanarak gerek ikili gerek bölgesel çerçevede, terör ve organize suç başta olmak üzere, istihbarat alanında yakın bir çalışma ilişkisi tesisi konusunda ortak yaklaşım paylaşıldı.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleye yönelik yaklaşımı ve bu çerçevede ABD yönetiminden beklentilerinin altını çizdi. Yıldırım, örgüt lideri Fethullah Gülen’in Türkiye'ye iade süreci dahil, söz konusu terör örgütünün ABD’deki yapılanması ile mücadele konusunda ABD’nin tüm ilgili makamlarından iş birliği talebini tekrarladı.

Pompeo ise üstlendiği görev çerçevesinde ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yaptığını belirterek, Türkiye ile iş birliği içerisinde çalışmaya önem atfettiklerini vurguladı.

Pompeo, El Bab’da şehit olan Türk askerleri için taziye ve başsağlığı dileklerini iletti. Pompeo, Perşembe gecesi de MİT Müsteşarı Fidan ile 3.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Pompeo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. Kabulde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer almıştı.

AA

Son Güncelleme: 10.02.2017 17:48
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çankaya KöşküPompeoCIAABDYıldırımdan CIA Direktörüne FETÖ Mesajı
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