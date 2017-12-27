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Yıldırım'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Riyad'da resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:44
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Yıldırım'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret

Yıldırım'a kritik önemi haiz ziyarette eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan eşlik ediyor.

Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşmesinde, Kudüs'ün statüsüne verilen önem vurgulandı, Filistinlilerin haklarının korunması için tüm İslam aleminin birlik içinde hareket etmesi gerektiği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilen kararın uluslararası toplumun güçlü bir mesajı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın Kral Selman ile görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı, Türkiye'nin, köklü tarihi, dini ve beşeri bağlarının bulunduğu Körfez'in ve Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden Suudi Arabistan ile ilişkilere verdiği önem vurgulandı.

Bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, bölgedeki sınamalar ve sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kudüs'ün statüsüne verilen önemin vurgulandığı görüşmede, Filistinlilerin haklarının korunması için tüm İslam aleminin birlik içinde hareket etmesi gerektiği, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararın uluslararası toplumun güçlü bir mesajı olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Kral Selman ise Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kral Selman, Suudi Arabistan’ın Türkiye ile istişare ve işbirliğini sürdürmeye verdiği önemin altını çizdi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBinali YıldırımSuudi ArabistanKral Selman
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