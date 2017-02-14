Yıldırım: El Bab kontrol altında

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terör örgütüne lojistik ve finansal kaynak sağladığı tespit edilen belediyelerde yeni görevlendirmeler yapıldığını belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti: "Yüzlerce üst düzey terörist yakalandı, adalete teslim edildi. İçinde patlayıcı, canlı bomba, bombalı araç eylemlerinin bulunduğu 126 girişim engellendi. Bölücü terör örgütü Türkiye topraklarından tam olarak temizleninceye kadar yaz kış demeden bu mücadele sürecek. Türkiye topraklarının ötesinde de ulusal güvenliği sağlamak, vatandaşın can ve mal güvenliğini temin etmek için Fırat Kalkanı Harekatımız da devam ediyor. Bütün bu mücadeleden sonra El Bab, nihayet büyük ölçüde kontrol altına alındı. Amacımız örgütlerin cirit atığı bölgelerden Türkiye'ye uzanan koridorların açılmasının önüne geçmek. En başından beri bu gayretlerimiz boşa gitmedi. Ancak su uyur düşman uyumaz. Tedbiri asla elden bırakmayacağız. Tedbiri elden bırakmadığımız bir diğer husus da FETÖ. Uluslararası taşeron bir örgüt olan bu katil güruhu takibimizdedir. Kamuda incelemeler, arındırmalar dikkatle devam ediyor. FETÖ ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan kim olursa olsun hukuk içinde gereği yapılmaya devam edecek."

Çiftçi borçları yapılandırılıyor

Yıldırım, tarım kesiminin Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan 1 milyara yakın borçlarını 5 yıl süreye yeniden yapılandırdıklarını ifade ederek, "Böylece çiftçimizin yanında olduğumuzu, yıllardır devam eden bu problemlerine çözüm üretiyoruz" dedi.

Yıldırım, Ekonomik Koordinasyon Kurulunda alınan kararların birer birer uygulandığını, 2017'nin ilk 3 ayının sigorta primlerinin, yılın son 3 ayına ertelenmesinin ve belediyelerin kesintilerinin yapılmamasının yürürlüğe girdiğini, esnaflar için kurulacak Ahilik Fonu'nun da gelecek hafta TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini anlattı.

HABER MERKEZİ