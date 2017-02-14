Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Yıldırım: El Bab kontrol altında

Başbakan Yıldırım, verilen mücadeleden sonra El Bab'ın büyük ölçüde kontrol altına alındığına işaret derek, "Amacımız örgütlerin cirit atığı bölgelerden Türkiye'ye uzanan koridorların açılmasının önüne geçmek. En başından beri bu gayretlerimiz boşa gitmedi" dedi.

14 Şubat 2017 Salı 17:28
Yıldırım: El Bab kontrol altında

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terör örgütüne lojistik ve finansal kaynak sağladığı tespit edilen belediyelerde yeni görevlendirmeler yapıldığını belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti: "Yüzlerce üst düzey terörist yakalandı, adalete teslim edildi. İçinde patlayıcı, canlı bomba, bombalı araç eylemlerinin bulunduğu 126 girişim engellendi. Bölücü terör örgütü Türkiye topraklarından tam olarak temizleninceye kadar yaz kış demeden bu mücadele sürecek. Türkiye topraklarının ötesinde de ulusal güvenliği sağlamak, vatandaşın can ve mal güvenliğini temin etmek için Fırat Kalkanı Harekatımız da devam ediyor. Bütün bu mücadeleden sonra El Bab, nihayet büyük ölçüde kontrol altına alındı. Amacımız örgütlerin cirit atığı bölgelerden Türkiye'ye uzanan koridorların açılmasının önüne geçmek. En başından beri bu gayretlerimiz boşa gitmedi. Ancak su uyur düşman uyumaz. Tedbiri asla elden bırakmayacağız. Tedbiri elden bırakmadığımız bir diğer husus da FETÖ. Uluslararası taşeron bir örgüt olan bu katil güruhu takibimizdedir. Kamuda incelemeler, arındırmalar dikkatle devam ediyor. FETÖ ile bağlantısı olduğu ortaya çıkan kim olursa olsun hukuk içinde gereği yapılmaya devam edecek."

Çiftçi borçları yapılandırılıyor

Yıldırım, tarım kesiminin Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan 1 milyara yakın borçlarını 5 yıl süreye yeniden yapılandırdıklarını ifade ederek, "Böylece çiftçimizin yanında olduğumuzu, yıllardır devam eden bu problemlerine çözüm üretiyoruz" dedi.

Yıldırım, Ekonomik Koordinasyon Kurulunda alınan kararların birer birer uygulandığını, 2017'nin ilk 3 ayının sigorta primlerinin, yılın son 3 ayına ertelenmesinin ve belediyelerin kesintilerinin yapılmamasının yürürlüğe girdiğini, esnaflar için kurulacak Ahilik Fonu'nun da gelecek hafta TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini anlattı.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 14.02.2017 17:50
Anahtar Kelimeler:
çiftçiEl BabBinali YıldırımBaşbakanYıldırım: El Bab Kontrol Altında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
cemal 2017-02-15 10:43:07

AB ugruna cifcimi kaldiki. Evdeki bulgurdan da oldu vesselam. Borclar icralar cabasi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Afrin'e son 1 kilometre
Afrin'e son 1 kilometre
Düşüş nedeni motor arızası
Düşüş nedeni motor arızası
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Gerçek bizim elimizde
Gerçek bizim elimizde
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim