Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Yıldırım: Haybeciye destek yok

Başbakan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, "Uygun olan iş, aş sağlayan projelere gözümüz kapalı destek vereceğiz. 'Burada bir para dağıtılıyor, geleyim buradan 3-5 kuruş para alayım' diye düşünüyorsanız, hiç yanaşmayın" dedi

24 Ocak 2017 Salı 15:50
Yıldırım: Haybeciye destek yok

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, dünyada özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verileceğini ve faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verileceğini ifade eden Yıldırım, "Diyelim ki faiz oranı 10'sa yarısını devlet karşılayacak, KOBİ'lere uygulanan sistem gibi. Üretim tesislerini büyütmek, yenilemek, işini geliştirmek isteyenlere de ayrıca destek verilecek. Çağrı ve veri merkezi kurmak isteyenlere yatırım desteği verilecek. Desteklerde öz kaynak yüzde 30, kredi yüzde 70. Cebinden 30 lirayı sen koyacaksın, devlet de 70 lirasını verecek. Hepsini vermiyoruz. Herkes elini taşın altına koyacak" dedi.

İş, aş sağlayana destek var

Yatırımların yerli kaynaklardan temin edilmesi halinde kredi şartlarının değiştiğine işaret eden Yıldırım, şunları söyledi: "Kredi 2 yıl ödemesiz 6 yıl, bu ithal ederseniz, alırsanız. Dışarıdan makine, ekipman aldınız, yatırım için kredi 2 yıl ödemesiz toplam 6 yıl olacak, sıfır faizli olacak. Eğer yerli makine, teçhizat alırsanız burada ödemesiz dönemi 3 yıla, toplam süreyi de 10 yıla çıkarıyoruz, yerli üretimi teşvik ediyoruz."

Uygun olan, iş ve aş sağlayan projelere destek vereceklerini kaydeden Yıldırım, "Burada bir para dağıtılıyor, geleyim buradan 3-5 kuruş para alayım' diye düşünüyorsanız, hiç yanaşmayın. Gerçekten yatırım yapacak olana para var. Elini taşın altına koyup üretecek, ürettiğini değerlendirecek, insanlara aş ve iş sağlayacak olanlarla işimiz olur. Diğerleriyle işimiz olmaz. Bunun da bilinmesinde fayda var" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanBinali YıldırımYıldırım: Haybeciye Destek Yok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
cemal 2017-01-25 11:37:53

Bal kavanozunu yalayarak balin tadi alinmaz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Afrin'e son 1 kilometre
Afrin'e son 1 kilometre
Düşüş nedeni motor arızası
Düşüş nedeni motor arızası
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
"Bunlar Hoca değil mendebur"
"Bunlar Hoca değil mendebur"
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim