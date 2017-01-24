Yıldırım: Haybeciye destek yok

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'nda yaptığı konuşmada, dünyada özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verileceğini ve faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verileceğini ifade eden Yıldırım, "Diyelim ki faiz oranı 10'sa yarısını devlet karşılayacak, KOBİ'lere uygulanan sistem gibi. Üretim tesislerini büyütmek, yenilemek, işini geliştirmek isteyenlere de ayrıca destek verilecek. Çağrı ve veri merkezi kurmak isteyenlere yatırım desteği verilecek. Desteklerde öz kaynak yüzde 30, kredi yüzde 70. Cebinden 30 lirayı sen koyacaksın, devlet de 70 lirasını verecek. Hepsini vermiyoruz. Herkes elini taşın altına koyacak" dedi.

İş, aş sağlayana destek var

Yatırımların yerli kaynaklardan temin edilmesi halinde kredi şartlarının değiştiğine işaret eden Yıldırım, şunları söyledi: "Kredi 2 yıl ödemesiz 6 yıl, bu ithal ederseniz, alırsanız. Dışarıdan makine, ekipman aldınız, yatırım için kredi 2 yıl ödemesiz toplam 6 yıl olacak, sıfır faizli olacak. Eğer yerli makine, teçhizat alırsanız burada ödemesiz dönemi 3 yıla, toplam süreyi de 10 yıla çıkarıyoruz, yerli üretimi teşvik ediyoruz."

Uygun olan, iş ve aş sağlayan projelere destek vereceklerini kaydeden Yıldırım, "Burada bir para dağıtılıyor, geleyim buradan 3-5 kuruş para alayım' diye düşünüyorsanız, hiç yanaşmayın. Gerçekten yatırım yapacak olana para var. Elini taşın altına koyup üretecek, ürettiğini değerlendirecek, insanlara aş ve iş sağlayacak olanlarla işimiz olur. Diğerleriyle işimiz olmaz. Bunun da bilinmesinde fayda var" dedi.

AA