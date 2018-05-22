Yıldız Holding'ten önemli sergi

Hz. Muhammed’in (sav), 104 ismini ve sıfatlarını içeren hat sergisi “Esmaü’n Nebi”, Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu’nda 21 Mayıs Pazartesi günü ziyarete açıldı. Hat sanatçısı Ferhat Kurlu, Tezhip sanatçıları Numan Aydın ve Deniz Akın tarafından geleneksel hat sanatı ile kaleme alınan sergi, Hz. Muhammed’in (sav) isim ve sıfatlarını dijital platforma taşıyan ilk sergi olma özelliğini de taşıyor.

Sergide, Hz. Muhammed’in (sav) yaratılış güzelliklerini anlatan 104 ismine büyük bir hat levha üzerinde bir arada yer verilirken, isim ve sıfatların her biri için ayrı ayrı dijital tasarımlar yapıldı ve 104 farklı ekrana yansıtıldı. "Esmaü’n Nebi" Sergisi’nin kitabı ve içeriği, Prof. Dr. Faruk Taşkale ve Doç. Dr. Hüseyin Gündüz tarafından, çeşitli müze, kütüphane ve özel koleksiyonlarda bulunan yazı ve tezhip sanatına ışık tutacak özelliklere sahip eserlerden derlendi.

Serginin açılışında konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, “Ekonomik katkılarının yanında topluma sosyal fayda sağlamak konusunda da yükümlü gördüğümüz Yıldız Holding’in bilhassa kültür ve sanat alanında özgün projelerde yer almasını amaçlıyoruz” dedi.

Hz. Muhammed’in (SAV) 300’ü aşkın isim ve sıfatlarından 104 adet hüsnü hat dizisinin derlendiği sergi, www.peygamberimizinisimleri.com sitesinde de görülebilecek. HABER MERKEZİ