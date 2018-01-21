Yılmaz Büyükerşen 'Haydar hocamıza teşekkür ediyorum'

YENİ MESAJ/ESKİŞEHİR

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın 'Hoş Geldin Atatürk' eserine yoğun ilgi devam ediyor. Toplumun her kesiminden eserle ilgili çarpıcı değerlendirmeler geliyor.

Hoş Geldin Atatürk kitabını değerlendiren isimlerden biri de Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen oldu.

Büyükerşen, "Gerçekten çok büyük emek harcanarak, çok büyük araştırmalar yapılarak, belgelere dayanılarak hazırlanmış bir kitap. Bunu okuduğunuz zaman Atatürk hakkında ortaya atılan iftiraların, çıkarılan şayiaların ne kadar haksız, ne kadar insafsız olduğu orta yere çıkıyor" dedi.

‘Bu kitabın okunmasını tavsiye ediyorum’

Hoş Geldin Atatürk eserinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ailesi hakkındaki iftiralara en güzel yanıt olduğunu ifade eden Büyükerşen, genç yaşlı herkese bu eseri okumalarını tavsiye etti ve şunları söyledi: "Atatürk'ü çok geniş açıdan incelemiş. Hemen hemen doğumundan vefatına kadar çocukluk dönemi, gençlik dönemi, asker dönemi ve devlet adamı dönemlerinde yaptıkları çok kolay anlaşılır bir şekilde anlatılmış. Üslubu da çok sade Haydar Baş hocamızın. Bu kitapta Cumhuriyetin ilanındaki pek çok dikkat çekici noktanın dışında keza Kurtuluş Savaşı’nda yaptıklarının yanı sıra Cumhuriyetin ilanından itibaren Atatürk'ün din istismarcılarıyla yapmış olduğu mücadele geniş yer alıyor. Hoş Geldin Atatürk kitabı gerçekten genç kuşakların okuması, Atatürk'ü sadece okullardaki tarih bilgileriyle öğrenen ve bununla yetinenlerin okuduktan sonra Atatürk'ü daha başka yönleriyle değerlendirecekleri bir kitap olmuş. O bakımdan ben bu kitabın okunmasını tavsiye ediyorum."

‘Haydar hocamıza teşekkürler’

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eserin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş'a teşekkürlerini iletti. Büyükerşen, "Bu kitabı okuduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün neden büyük bir devlet adamı olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Onun için bana bu kitabı gönderen, hediye eden Prof. Dr. Haydar Baş hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.