Yine zehirlendiler... Kışlada neler oluyor?

Mayıs ayının son haftasında 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle 1046 askerin hastanelik olduğu ve Er Hüsnü Özel'in hayatını kaybettiği Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nın adı 16 Haziran'da yine zehirlenme vakasıyla gündeme geldi. Bu defa 69 asker zehirlendi.

Komutanlığın General Seyfettin Çalbatur Kışlası'nda akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle revire müracaat eden 69 asker, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa ve Merkezefendi devlet hastanelerine kaldırıldı.



Askerlerin hayati tehlikesi bulunmuyor, ancak zehirlenme olayının tekrar etmesi endişeleri artırdı. 6 bin acemi erin eğitim aldığı Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda ilk zehirlenme olayının üzerinden yaklaşık 1 ay geçmiş olmasına rağmen hala nedeninin tam olarak çözülememesi ve yeniden bir zehirlenme olayı yaşanması kafaları kurcalıyor.

Askerler müşahede altında



Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında görevli 69 askeri, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle kaldırıldıkları hastanelerde ziyaret eden Manisa Valisi Musfata Hakan Güvençer, "İlk hasta çocuklarımızdan alınan örneklerin laboratuvar tetkik sonuçlarına göre herhangi bir toksikolojik bulgu vermedi ama kesin bir şey söyleyebilmek için 24 saat takip etmemiz lazım. Çocuklarımızın durumu iyi, takip altındalar" açıklamasında bulundu.

İki şüphe üzerinde duruluyor



Askerlerin rahatsızlanmasıyla ilgili iki şüphe üzerinde duruluyor. Ne valilik, ne askeriye ne de sağlık birimleri son zehirlenme olayının direkt 'yemekten' kaynaklandığını ifade edemedi. Yemekten ya da temizlik malzemesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kimse terör saldırısı ihtimalini gündeme getirmiyor. Ama bu zehirlenme hadiselerinin tekrar etmesi kasıtlı bir olay olma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşündürüyor.