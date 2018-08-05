YKY'den kaçırılmayacak kitaplar

Yapı Kredi Yayınları (YKY), yaz dönemi olmasına karşın nitelikli kitaplar yayınlamaya devam ediyor. Bu eserlerin başında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Günümüz Türkçesiyle Nutuk" eseri geliyor.

Nutuk, Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışından itibaren kongreler ve Kurtuluş Savaşı’nı, Lozan Konferansı ve saltanatın kaldırılmasını, TBMM’nin açılışı ve Cumhuriyet’in kuruluşunu, CHP’nin oluşumu ve Terakkiperver Fırka’nın kapanışını, kısacası 1919-1927 arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihini anlattığı muazzam bir eser.

Milli Mücadele’nin ve devrimlerin hangi koşullarda yapıldığını, farklı görüşlere ve tartışmalara da dikkat çekerek, bütün açıklığıyla ortaya koyan Atatürk, nutkun sonunda gençliğe seslenir.

Gençliği, kutsal bir armağan olarak bıraktığı bağımsız Cumhuriyet’i sonsuza dek korumak ve savunmakla görevlendirir. Bu büyük eser, ana hatları ve kritik detaylarıyla rahatça okunabilmesi için Yücel Demirel tarafından günümüz Türkçesine çevrildi ve akıcı bir anlatıma kavuşturuldu.

YKY, Rus edebiyatının bir numaralı ismi Tolstoy'u ünlü Rus yazar Maksim Gorki'nin dilinden aktaran "Tolstoy’dan Anılar"ı da yayın listesine ekledi. 64 sayfalık 6 TL'lik etikete sahip kitap bir çırpıda okunuveriyor. Maksim Gorki, Tolstoy’dan Anılar’da ünlü yazarın ağır hastalığıyla iyileşmesi dönemine ilişkin gözlemlerini aktarıyor. Canlı anlatımı ve geleneksel yüceltme yaklaşımının dışına çıkması nedeniyle Gorki’nin başyapıtları arasında yer alan bu kitap, Tolstoy’un Dostoyevski ve Çehov gibi bazı öne çıkan Rus yazarlar hakkında düşüncelerinden kesitler de içeriyor.

YKY, Sabahattin Ali'nin en çok satan kitabı Kürk Mantolu Madonna'yı bu kez siyah ciltli özel baskısıyla da okurla buluşturdu. Böylece eserin farklı bir baskısına daha imza atılmış oldu.

YKY'nin bir başka dikkat çeken yayını ise Abdülhalik Renda’nın Hatıratı... 380 sayfalık Hatırat, dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğunun, kurtuluş mücadelesinin ve yeni kurulan Cumhuriyet’in malî ve idarî yapısını birinci elden ilk kez okurların dikkatine sunuyor.

Cumhuriyet’in sivil mimarlarından Mustafa Abdülhalik Renda, 1935-1946 yılları arasında Meclis başkanlığı da yapmış bir isim... Atatürk döneminde Maliye ve Milli Savunma bakanlığı da yapan Renda, Atatürk'ün ölümü üzerine bir günlüğüne cumhurbaşkanı vekili de olmuştu. HABER MERKEZİ

