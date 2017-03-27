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Yoksulluk sınırı 4 bin 823 lira

Mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 480 lira, yoksulluk sınırı 4 bin 823 lira olarak hesaplandı. Türk-İş'in araştırmasına göre, mart ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 480 lira, yoksulluk sınırı ise 4 bin 823 lira oldu.

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Yoksulluk sınırı 4 bin 823 lira

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın mart ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 480 lira 76 kuruş; gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 4 bin 823 lira 31 kuruş oldu.

Mart ayında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise bin 853 lira 89 kuruş olarak hesaplandı. Bu ay, Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı ise bir önceki aya göre yüzde 1.44 geriledi. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış yüzde 5.76 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 2.92 olarak hesaplandı.

Araştırmaya göre, süt, yoğurt ve peynirde bu ay önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Kıyma, kuşbaşı et, tavuk, sakatat ve bakliyat fiyatı geçen aya göre aynı kaldı. Yumurta ve balık fiyatları gerilerken, havaların ısınmasıyla yaş sebze ve meyve fiyatları da düştü. Ekmek, pirinç, un, makarna, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta bu ay yine önemli bir fiyat değişikliği tespit edilmedi. Tereyağı, margarin ve zeytinyağı fiyatı aynı kalırken, ayçiçeği yağı fiyatı arttı. Zeytin fiyatı ortalamada yaklaşık 1 lira yükseldi. Bal, pekmez, şeker, tuz, salça, çay ve ıhlamur fiyatı da bu ay aynı kaldı.

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cemal 21 saat önce

Prf Dr Haydar Bas hocanin kiymetini bilemedik. bilemedik bilemedik. vesselam

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