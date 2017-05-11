Yoksulluk sınırı 5 bin 161 lira 23 kuruş

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 2017 Nisan ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Nisan 2017 fiyatlarına göre yapılan araştırmanın sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 194 lira olurken, bu ailenin gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarının ifade eden yoksulluk sınırı ise 5 bin 161 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Araştırma çalışan tek kişinin yoksulluk sınırının 2 bin 510 lira 52 kuruş olduğunu ortaya koydu. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim sınırının bir önceki aya göre yüzde 0.56 arttığını gösterdi. Çalışan tek kişinin açlık sınırının da bir önceki aya göre yüzde 0.5 yükseldiği ve 1.934 lira 25 kuruş olarak olduğu belirlendi.

Türkiye Kamu-Sen’in araştırmasına göre Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 2017 yılı Nisan ayında bin 957 lira 24 kuruş oldu. Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Nisan 2017 verilerine göre günlük 39.82 lira olduğu belirlenirken, Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise bin 194 lira 51 kuruş olarak hesaplandı.

Maaşın yarısı gıdaya gidiyor

Mart 2017 itibarı ile ortalama 2 bin 784 lira 96 kuruş ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 42.89’unu oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 762 lira 73 kuruş olarak belirlenen kira gideri ise Mart 2017 ortalama maaşının yüzde 27.39’una denk geliyor.

Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 70.28’ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 29.72’si kalıyor.

Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Nisan 2017 maaşından geriye yalnızca 827 lira 69 kuruş kalıyor.

Çalışanlar enflasyona ezildi

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, enflasyonun diğer aylarda olduğu gibi artmaya devam ettiğine dikkat çekti ve şunları ekledi: "2016 yılını yenilgiyle kapatan kamu çalışanları ve emekliler 2017’de de farklı bir tablo ile karşılaşmamış ve enflasyon karşısında ezilmeye mahkum bırakıldı. Enflasyon ve ailenin mutfak harcamaları Nisan ayında da yükselmeye devam ederken, memur ve emeklilerin kayıpları da her geçen gün biraz daha artıyor. Çarşı ve pazardaki rakamların akıllara zarar seviyelere çıktığı hepimizce malumken, enflasyon, alkışlarla imzalanan toplu sözleşmeyle verilen yüzde 3’lük zammı neredeyse ikiye katladı."

Koncuk, 2016 yılı Nisan ayı ile 2017 Nisan ayı arasında geçen 1 yıllık sürede ailenin zorunlu harcamaları toplamı yüzde 11.13 arttığına işaret ederek, Ramazan ayında fiyatların daha da yükseldiğine dikkat çekti.