Yoksulluk sınırı 5 bin lirayı aştı

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'nin Mayıs 2017'ye ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı. Buna göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı, 2 bin 525 lira 40 kuruş, 4 kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 5 bin 201 lira 7 kuruş olarak hesaplandı. Sonuçlar, 4 kişilik ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 0.77 oranında arttığını gösterdi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre yüzde 0.56 oranında yükselerek, bin 945 lira 17 kuruş oldu. Türkiye'de 4 kişilik ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise geçen ay bin 953 lira 4 kuruş olarak hesaplandı.

Araştırmada, 4 kişilik ailenin sağlıklı biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın mayıs ayında günlük 39 lira 50 kuruş, aylık gıda harcaması toplamının ise bin 185 lira 3 kuruş olduğu belirlendi.

Maaşın yüzde 70'i gıda ve kiraya gitti

Ortalama 2 bin 784 lira 96 kuruş ücret alan bir memurun, ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 42.55'ini oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde, 768 lira 37 kuruş olarak belirlenen kira gideri ise memurun mayıs ayı ortalama maaşının yüzde 27.59'una denk geldi.

Böylece bir memur, ortalama maaşının yüzde 70.14'ünü yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için maaşının yüzde 29.86'sını kullanmak zorunda kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme ve giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için mayıs ayı maaşından geriye yalnızca 831 lira 59 kuruş kaldı.

'Tarihi hezimet'

Mayıs ayı asgari geçim sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, “Tarihi başarı, diyerek aldıkları zammı savunanlar, bugün ortaya çıkan rakamlara bakınca acaba ne hissetmektedir?” diye sordu.

“Gelinen noktada bir tarihi başarı değil, tam anlamıyla tarihi bir hezimet ortaya çıkmıştır” şeklinde konuşan Koncuk, “2015 yılında imzalanan toplu sözleşmenin iki yılı dolmak üzere; bu iki yılın cebimizden, haklarımızdan, hayatımızdan neler alıp götürdüğünü görmek için araştırma yapmaya bile gerek yok” dedi. İsmail Koncuk, 2015'te imzalanan toplu sözleşmenin iki yılının dolmak üzere olduğunu ve bu süreçte halkın kesesinden ve haklarından bir çok şeyin götürüldüğünü söyledi.

Memurların bu yıl, alım gücü bakımından geçen yılki maaş seviyelerine ulaşmak için yüzde 3.18 alacaklı hale geldiğini belirten Koncuk, "Geride bıraktığımız beş ay içinde 4 kişilik bir alenin aylık zorunlu harcamaları tam 373.83 lira artmıştır. Buna karşılık olarak memur maaşına yapılan ortalama zam 81 lira olmuştur. İşte birilerinin tarihi başarı olarak gördüğü toplu sözleşmenin yalnızca bir yönü budur" dedi.