Beyşehir'den Konya istikametine seyir halinde olan Fırat B. (40) yönetimindeki 23 BK 025 plakalı yolcu otobüsü, şehir merkezine yaklaştığı sırada yola çıkan şahsa çarptı. Kazada, henüz kimliği belirlenemeyen erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs sürücüsü Fırat B. gözaltına alınırken, şahsın cesedi Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yolcu otobüsü yayaya çarptı: 1 ölü
Konya’da yolcu otobüsünün çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Kaza, önceki gece Konya-Beyşehir Karayolu'nun 2. kilometresinde meydana geldi
19 Mart 2017 Pazar 16:05
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Beyşehir'den Konya istikametine seyir halinde olan Fırat B. (40) yönetimindeki 23 BK 025 plakalı yolcu otobüsü, şehir merkezine yaklaştığı sırada yola çıkan şahsa çarptı. Kazada, henüz kimliği belirlenemeyen erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs sürücüsü Fırat B. gözaltına alınırken, şahsın cesedi Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.