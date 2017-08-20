Yollarda ‘geliyorum’ diyen facia

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Türkiye'de son günlerde çok sayıda şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken yandı.

8 Ağustos'ta Sakarya'da hareket halindeyken alev alan Antalya'dan 20 yolcusuyla İstanbul'a seyahat eden 34 EG 1344 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, yanarak kullanılmaz hale geldi. Yanan araç Temsa markaydı. 13 Ağustos'ta ise İstanbul'dan 49 yolcuyla Kastamonu'nun Abana ilçesine hareket eden 39 ET 002 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu merkez Daday Kavşağı mevkisinde alev aldı. Motor kısmından başlayan yangını fark eden otobüs şoförü ve muavinleri aracı durdurarak yolcuları ve eşyalarını tahliye etti. Yanan otobüs Mercedes Benz markaydı.

Bir yangın daha

Cumartesi gecesi ise Tokat'tan 40 yolcuyla İstanbul'a hareket eden Aslan Özen yönetimdeki 52 HF 050 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon ilçesi Kayadüzü mevkisinde alev aldı. Motor kısmından başlayan yangını fark eden otobüs şoförü, otobüsü durdurup yolcuları tahliye ederek olası bir faciayı önledi. Yolculardan Niyazi Yılmaz, bir koku gelmesi üzerine şoförün 'arabadan çıkın' diye bağırdığını söyledi. Burada da yanan otobüs Mercedes Benz markaydı.

10 numara yağ şüphesi

Otobüs yangınlarının tek bir markayla alakalı olmaması, yangınların tamamının motor kısmında başlaması '10 numara yağ' şüphesini pekiştiriyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çok sayıda otobüs firması ve araç sahibi 10 numara yağ kullanıyor. Söz konusu yağ, yasal olmamasına rağmen otogarlarda da satılıyor. Hükümetin 10 numara yağ kullanımını kısıtlayan önlemleri ise yetersiz bulunuyor. Zira dünyada benzer olayların yaşanmaması, otobüs yangınlarının Türkiye'ye özgü olması da dikkat çekiyor.

Otobüs üreten firmalar sessiz

Şehirlerarası otobüslerin peşi sıra yanması yolcuları da tedirgin ediyor. Ürettikleri otobüsleri yanmasına rağmen Mercedes-Benz Türkiye ve Temsa konuya ilişkin açıklama yapmadı. Aynı şirketlerin çok daha yoğun kullanılmasına rağmen şehir içi taşımacılıkta kullanılan otobüslerinde bugüne kadar az sayıda ‘yangın’ olayı yaşandı. 24 Mart 2013’te bir Mercedes-Benz marka metrobüs Şirinevler’de yanmıştı. Yine 17 Nisan 2016’da da garaja götürülen Mercedes Benz marka bir metrobüs Topkapı’da hurda yığınına dönmüştü. Son dönemdeki vakalarda özellikle şoförlerin dikkati sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak geçmişte çok sayıda vahim olay yaşandı. Haziran 2011'de Görele'de yanan Metro Turizm'e ait otobüste 9 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı. Önlem alınmadığı takdirde benzer vakaların yaşanması yüksek ihtimal...

Nasıl önlem alalım?

Bayram tatili yaklaşıyor. Milyonlarca vatandaşımız otobüslerle seyahat edecek. Peki, bu tür yangınlara karşı ne tür önlemler alınabilir? Otobüs motorları arka tarafta olduğundan mümkün mertebe bu bölgeden koltuk almamalı. Kapı kenarları hızlı tahliye için avantajlı. Bu arada camları kırabilmek için çekiç taşımanın faydası büyük!