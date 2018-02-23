Yolsuzluk endeksinde Türkiye kaçıncı sırada?

Aralarında Dünya Bankası, Afrika Kalkınma Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu dâhil 12 uluslararası örgüt ya da kurumdan elde edilen veriler analiz edilerek hazırlanan endekste, uzmanların ve iş dünyası temsilcilerinin kamu sektöründeki yolsuzluğa dair algı seviyeleri esas alındı.

Türkiye listede “durumu kötüleşen” ülkelerden biri olarak daha da geriye düştü. 100 üzerinden yapılan puanlama yapılan raporda 40 puan alan Türkiye, 180 ülke arasında 81’inci sırada yer aldı. 2016 yılında ise Türkiye 73’üncü sıradaydı. Listede yolsuzluğun en az olduğu ülke 89 puanla Yeni Zelanda oldu.

Daha sonra Danimarka (88 puan), Finlandiya, Norveç ve İsviçre (85 puan) ile sıralanıyor. Listenin sonundan 9 puanla Somali ve 12 puanla Güney Sudan var. Listede 29 puan alan Rusya ise Rusya 135’inci oldu.

Rusya bu yıl 135’inci sırayı Paraguay, Kırgızistan, Honduras, Papua Yeni Gine gibi ülkeler ile paylaştı. Raporda 43 puanın altındaki ülkelerde yolsuzluğa karşı güvence sağlayan devlet kurumu olmadığı vurgulandı.

Birçok ülkenin son altı yılda hiçbir ilerleme kaydedemediğini belirten Uluslarararası Şeffaflık Örgütü, bu süre zarfında sadece Senegal, Fildişi Sahili ve İngiltere gibi az sayıda ülkenin yolsuzlukla mücadeledeki çabalarını artırdığına dikkat çekti.

Uluslarararası Şeffaflık Örgütü Başkanı Delia Ferreira Rubio, "Yolsuzluğun artması; temel haklara, adalete erişime ve hukukun üstünlüğüne saygının daha az olduğuna işarettir" dedi.

Rubio, "Bu endeks şeffaflıkla demokrasi arasında ilişkiyi yansıtıyor" ifadesini kullandı.

HABER MERKEZİ