YPG armalı Rus komutan!

Suriye'de ABD çizgisine kayan Rusya ise tıpkı ABD gibi Türkiye'nin terör örgütü ilan ettiği PKK uzantısı PYD-YPG ile ittifak kurmuş durumda. Rusya Hatay sınırındaki Afrin'de PYD-YPG teröristlerine eğitim vermek için üs bile kurdu.

Türkiye bu gelişmeden endişeli. Afrin’e konuşlanan Rus birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Volkov ise, “Türkiye sınırına yakın bölgede yer alan şehirde Rus bayrağının göndere çekilmesi bizim Suriye yönetimine destek veren kuvvet olarak bölgede güvenliğin garantörü olduğumuzu gösteriyor. Yerel halk Kürtlerle de temas halinde Suriye sınırının güvenliğini sağlayacağız” dedi.

Rus komutanın güvenliği sağlayacağız dediği Suriye sınırından ise dün Türkiye'ye ateş açıldı. Saldırıda bir askerimiz şehit oldu. Son olarak Halep'teki Nevruz kutlamalarına katılan Rus askerleri, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin flamaları ile objektiflere poz verdi.

Bölgedeki Rus askerlerinin komutanı olan Tümgeneral Andrey Volkov da kutlamalar sırasında koluna YPG arması taktı.