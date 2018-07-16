'YPG çekilmedi'

HABER MERKEZİ

Uluslararası haber ajansları dün, Münbiç Askeri Konseyi'nin açıklamasına dayandırarak YPG'nin Menbiç'ten çekildiğini abonelerini haber olarak duyurdu. ABD'nin Münbiç'te güç olarak kabul ettiği ve birlikte çalıştığı Münbiç Askeri Meclisi, son yaptığı açıklamada, koalisyon ile işbirliği içerisinde eğitim veren YPG'nin son grubunun da 15 Temmuz'da Münbiç'ten çekildiği duyurdu.

Münbiç Askeri Konseyi'nin açıklaması aylar süren uzlaşmazlığın ardından Haziran ayında ABD ve Türkiye'nin Münbiç konusunda anlaşmasının ardından geldi. Anlaşmaya göre YPG Münbiç'ten tamamen çekilecek, Türk ve ABD güçleri kasaba çevresinde güvenlik ve istikrarı sağlamak için ortak devriye görevi ifa edecekti.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan son açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 14. koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin 14 Temmuz'da icra edildiği bildirilmişti.

Türkiye'den 'abartılıyor' açıklaması geldi

Ancak 'tamamen çekilme' iddialarına Türkiye temkinli yaklaşıyor. Münbiç'teki gelişmeye ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiği haberleri abartılı, süreç devam ediyor" denildi.

Konuya ilişkin haberleri değerlendiren kaynaklar, söz konusu haberleri abartılı bulduklarını belirterek, bu konudaki sürecin devam etmekte olduğunu vurguladı. Devriye güzergahındaki kontrol noktalarından çekilmenin sürdüğünü ifade eden kaynaklar, "Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiç'ten bu aşamada YPG/PKK'nın tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" diye konuştu.