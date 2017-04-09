YPG için rekabet ediyorlar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda biz Rusya, ABD arasında tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz. Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. Bu son olayda ABD'nin rejime yönelik müdahalesini biz destekledik. Yani iki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok" dedi.

Antalya'da temaslarını sürüdüren Çavuşoğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla Alanya ilçesinde bir otelde Antalya, Isparta ve Burdur'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının, 'kozmetik müdahale' olarak mı kaldığı soru üzerine, Suriye'deki rejimin yaklaşık 7 yıldır hunharca insanları öldürmeye devam ettiğini söyledi.

Turizmi etkiler mi?

"Rusya ile ilişkilerimiz düzeldi. Son zamanlarda ABD'nin Suriye'ye müdahalesi sonucunda Türkiye, Amerika'yı destekledi. Bu anlamda Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin bundan sonraki süreçteki gelişimi ne olur, etkilenme olur mu? Turizme yansıması nasıl olur?" yönündeki soru üzerine Çavuşoğlu, her iki ülke ile ilişkileri geliştirmek için her zaman çaba sarf ettiklerini belirtti.

Rusya ile ilişkiler çok iyiyken de Kırım, Ukrayna ve özellikle Esed konusunda hep farklı düşündüklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Şu anda biz Rusya, ABD arasında tercih yapma durumunda olan bir ülke değiliz. Biz ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürmek durumundayız. Bu son olayda ABD'nin rejime yönelik müdahalesini biz destekledik. Yani iki ülke arasında taraf tutma diye bir şey yok. Diğer taraftan Rusya ile Astana sürecini, güven artırıcı tedbirler bakımından, ateşkesin tesis edilmesi bakımından da çabaları sürdürmek isteriz. Burada bir çelişki yok. Yani ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. Turizmi de etkileyecek bir durum yok" açıklamasında bulundu.

YPG için rekabet!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve ABD'nin, Suriye'de YPG'yi birbirine kaptırmamak için rekabet ettiğini belirterek, "Böyle rekabetlerin Suriye'de de bölgeye de bir faydası yok. Açık açık düşüncelerimizi söylüyoruz böyle bir rekabet var. Soruyoruz, 'Niye destekliyorsunuz' diye. 'Ben bırakırsam diğerine gider.' Diğeri de aynı şeyi söylüyor. Terör örgütü üzerinden iki süper gücün rekabet etmesi gerçekten kabul edilebilir bir şey değil.

Bu bir acziyettir" dedi. İzmir Torbalı'da yaşanan gerginliğe yönelik Çavuşoğlu, "Bunlar münferit olaylar. Bunu 'Suriyelilerle Türkler arasında Türkiye'de ciddi kriz var' diye genellerseniz, bir kere doğru bilgi vermemiş olursunuz. Münferit olaylar olabilir. Kilis'te, şu anda Kilislilerden daha çok Suriyeli yaşıyor. Belediye Başkanı'nın da Valiliğinin de söylediği, orada bugüne kadar bir tek bile adli vaka olmamış" açıklamasında bulundu.

AA