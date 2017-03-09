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'YPG ile PKK arasında bağ yok'

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de YPG'ye yönelik desteğin süreceği ve YPG ile PKK arasında bağ olduğuna inanılmadığı hikâyesini tekrarladı.

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'YPG ile PKK arasında bağ yok'

 7 ve 8 Mart'ta Antalya’da yapılan Türkiye, ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarının toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Antalya'daki toplantı ve YPG'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının günlük basın toplantısında Toner, genelkurmay başkanlarının üçlü zirvesinde Suriye’deki operasyonlarda üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında daha verimli bir iletişimin sağlanmasının ele alındığını kaydetti.

Genelkurmay başkanlarının bölgede IŞİD ile mücadele kapsamında Menbic konusunu da görüştüklerini kaydeden Toner, ayrıca PKK, El Kaide, El Nusra Cephesi gibi diğer terörist grupların da zirvede öne çıkan konular olduğunu kaydetti.

Toner, bir gazetecinin üçlü zirvede ABD’nin YPG’yi desteklemesi konusunda Türkiye ile bir anlaşmaya varılıp varılmadığına yönelik sorusunu da şöyle yanıtladı: "YPG'yi Suriye’nin kuzeyinde bulunan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kapsamında uzun zamandan beri destekliyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi onlar, IŞİD ile mücadele, militanları yerinden etmede ve sonuç olarak IŞİD’i ortadan kaldırmada çok etkililer. 4 Kasım’da operasyonun başladığı günden bu yana Rakka civarında 6 bin kilometreyi ve 100’den fazla köyü IŞİD’den temizlediler" diye konuştu.

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