YPG ile sıcak temas yakın

RECEP BAHAR/HABER ANALİZ

Türkiye geçen yıl 24 Ağustos'ta Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde Cerablus ve El Bab'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı Fırat Kalkanı Operasyonu adıyla çetin bir operasyon başlatmıştı. Zor şartlarda gerçekleşen operasyon 29 Mart 2017'de sona erdi. Türkiye operasyonda 72 şehit verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, ihtiyaç olması halinde Türkiye’nin yeni bir harekâta başlamakta tereddüt etmeyeceğini söylemişti. Türkiye'nin bir sonraki hedefi PYD'nin elindeki Münbiç olarak açıklanmıştı ancak ABD ve Rusya'nın Münbiç'te PYD/YPG'ye kalkan olması nedeniyle bu operasyona start verilemedi.

Bu süreçte ABD, Rakka operasyonu bahanesiyle PYD/YPG'yi ağır silahlarla donatırken, Rus askerlerinin de El Bab'ın batısında yer alan PKK/PYD'nin işgali altındaki Suriye'nin Afrin bölgesinde YPG güçleriyle bayrak göstermesi dikkat çekmişti.

Koridorun iki parçası eksik

Irak'ın kuzeyindeki Erbil'den başlayarak Akdeniz'e uzanan, Peşmerge koridoru olarak da adlandırılan Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) koridorunda iki halka eksik. Bunlardan biri Cerablus, diğeri Hatay... Terör örgütü PKK'nın Hatay'da yoğun eylem yapmasının nedeni de koridoru tamamlamaktan başka bir şey değil.

Hatay ile Cerablus arasında yer alan Afrin kantonu da PYD/YPG'nin elinde bulunuyor. PYD/YPG’nin El Bab’ın güneyinden Afrin kantonunu Erbil’e bağlayabileceği konuşuluyor. İşte Türkiye, ÖSO ile birlikte bu bölgeyi PKK'nın Suriye uzantısından arındırmak istiyor. Öte yandan Afrin kantonu; Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş açısından sürekli güvenlik riski barındırıyor. Nitekim geçtiğimiz hafta Afrin bölgesinden, Hatay'ın Hassa ilçesindeki Gökhan Hudut Karakoluna taciz ateşi açılmıştı. Tacize misliyle karşılık verildi.

Öte yandan harekât başlarsa, ABD'nin silahlandırdığı PYD/YPG ile Türkiye ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operasyonu'ndan çok daha çetin geçeceği belirtiliyor. Zira PYD/YPG'nin arkasında ABD ve İsrail'in yanı sıra Avrupa'nın önde gelen ülkeleri de sıralanmış durumda.

Rusya çekildi

Afrin'deki PYD/YPG militanlarına Rusya destek sağlıyordu. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler rayına girince, Rusya PYD/YPG’den desteğini geri çekti. Rusya’nın Afrin hususunda Türkiye’nin harekâtına yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pazar günü İstanbul'da Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bu çerçevede Suriye meselesini gözden geçirmesi dikkat çekti.

Bu arada 4-5 Temmuz’da Astana’da yapılacak ve garantör ülkeler olarak Türkiye, Rusya ve İran’ın katılacağı Suriye konulu beşinci toplantıda, çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili bir mutabakatın sağlanması ve bu mutabakata göre İdlib’in Türkiye ve Rusya kontrolünde olması bekleniyor.

Her ülkenin bir hesabı var

Suriye’de sahada olan her ülkenin kendine özgü bir hesabı var. ABD, PYD/YPG vasıtasıyla güneye doğru inmeye çalışıyor. Rusya ise Suriye’nin batısında hava (Himeymim) ve deniz (Tartus) üsleri kurarak kendisine bir nüfuz bölgesi oluşturmuş durumda.

İran’a gelince, rejim güçleriyle birlikte, Suriye’nin doğusunda Irak sınırına ulaşacak bir hat açmaya çalışıyor ve böylelikle Tahran-Bağdat-Şam-Beyrut karayolu hattını (haberdeki fotoğrafta çizgi olarak gösteriliyor) garanti altına almayı amaçlıyor. Türkiye ise sınırlarını güvence altına almaya çalışıyor. Bu 4 ülkeden sadece Türkiye, Suriye'nin komşusu...

