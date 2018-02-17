'YPG, Kürtleri değil PKK'yı temsil etmiyor'

Ankara'da bulunan Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) eski Dış İlişkiler Sorumlusu Siyamend Haco, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

PYD'nin, PKK terör örgütünün Suriye kolu olduğuna dikkati çeken Haco, PYD/PKK'nın Kandil'den yönetildiğini ve örgütün tüm kararların PKK'nın çıkarlarına uygun şekilde alındığını vurguladı.

"YPG Suriyeli Kürtlerin değil PKK'nın çıkarlarını temsil ediyor" diyen Haco, PKK'nın şu anda en önemli "projesinin" Suriye olduğunu ve terör örgütünün Suriye'deki çıkarlarından vazgeçmeyeceğini kaydetti. PYD'nin, PKK'dan ayrılmasının mümkün olmadığını da dile getiren Haco, PKK, PYD aracılığıyla Suriye'nin dörtte birini kontrol ettiğini ve buradan maddi çıkar sağladığını anlattı.

Haco, tüm bu nedenlerden dolayı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in PYD'yi, PKK'ya karşı savaştırma önerisinin "absürt" olduğunu belirterek, "Mattis'in önerisi, 'Türk ordusunu, Türk ordusuna karşı savaştıracağım' demek gibi bir şey. PKK ve YPG aynı grup. Mattis, bu açıklamasıyla kamuoyuna ve kendisine yalan söyledi" diye konuştu.

PYD/PKK Suriye'de diktatörlük kuruyor

PYD/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde baskı uyguladığına dikkat çeken Haco, "Onlara kim karşı çıkıyorsa düşman olarak görüyorlar. YPG, ortaya çıktığı günden beri Suriye'de kontrol ettikleri bölgelerde Baas rejimine benzer bir diktatörlük kuruyor. Onları eleştirenleri ya hapse atıyorlar ya da topraklarından sürüyorlar. Bunların baskıları yüzünden birçok kişi ülkesini terk etti" dedi.

PYD'ye karşı olan 14 partinin oluşturduğu Kürt Ulusal Konseyinin 2017 başında Suriye'nin kuzeyinde 35 ofisi olduğunu dile getiren Haco, şu anda bu ofislerinin hepsinin PYD/PKK tarafından kapatıldığını vurguladı.

Örgütün farklı seslere tahammül edemediğine işaret eden Haco, PYD/PKK örgütünün baskılarının, Suriye'nin dışına taştığını vurguladı.