YPG'nin silahı ABD'den, militanı Avrupa'dan

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nda birinci ay geride kaldı. 20 Ocak Cumartesi günü hava operasyonuyla başlayan harekâtta, 21 Ocak'ta ise Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu karadan Afrin'e girdi.

Karadan giren birlikler, TSK'nın hem top atışı hem de hava desteğiyle Afrin içinde ilerlemesini sürdürüyor. Operasyon sırasında bazı noktalarda zaman zaman şiddetli çatışmalar da yaşanıyor.

Kilis'in karşısı temizlendi

Operasyonun ilk bir aylık döneminde kara, top atışı ve hava bombardımanı ile birlikte yürütülen askeri harekâtın Bülbül, Cinderes, Busreya Dağı ve Racu kentinde yoğunlaştığı görülüyor.

Bu noktalardan yalnızca Bülbül ve Busreya Dağı, şu ana kadar el değiştirmiş bulunuyor. TSK ve ÖSO güçleri, Racu'ya yakın bazı noktaları ele geçirdi ve bu kentin civarındaki bölgelerde sert çatışmalar yaşanıyor.

Ayrıca Anadolu Ajansı'nın son olarak 15 Şubat'ta yayınladığı haritaya bakıldığında TSK'nın Suriye sınırının Kilis'in karşısındaki bölümünün önemli bir kısmını ele geçirdiği görülüyor. Hatay üzerinden Suriye'ye giren birlikler de Afrin'in batısındaki sınır hattının yarısından biraz fazlasını ele geçirmiş bulunuyor.

TSK, 20 Şubat öğle saatleri itibariyle Afrin'in 5 beldesinden birinin merkezini, 59'u köyü, 6'sı köy altı yerleşim birimini ve 20'si stratejik dağ veya tepeyi, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 87 noktayı örgütten arındırmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Pazar günü verdiği bilgiye göre Afrin'in yüzde 8'i terörden temizlendi.

32 Mehmetçik şehit

Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk ayında 32 Mehmetçik şehit düştü, 170 askerimiz de yaralandı. Harekâtta en fazla şehidi 12 Mehmetçik ile 10 Şubat'ta verdik. ÖSO'de şu ana kadar görülen can kaybı konusunda ise net bir bilgi bulunmuyor.

Genelkurmay Başkanlığı, harekâtın ilk günlerinde ÖSO'daki can kayıplarına dair açıklamalar yapmış olsa da ilerleyen dönemlerde günlük ya da haftalık bilgilendirmelerinde bu bilgiye yer vermemeye başladı.

Yabancılar YPG saflarında

Çok sayıda yabancı militanın PYD/YPG saflarında TSK'ya karşı savaşması dikkat çekiyor. Nitekim YPG, geçtiğimiz Pazar günü biri İspanyol, biri Fransız ve diğeri Hollandalı üç yabancı teröristin Afrin'de öldürüldüğünü açıklandı.

Bu arada Suriye'nin doğusunda bulunan ve ABD kontrolünde bulunan Menbiç, Haseke ve Kamışlı'dan çok sayıda YPG'li terörist konvoylar halinde Esad'ın kontrolü altındaki bölgeden geçerek üç taraftan kuşatılmış olan Afrin'e ulaştığı öne sürüldü.

Hava akınları azaldı

Genelkurmay Başkanlığı'nın haftalık yaptığı basın açıklamalarında Zeytin Dalı Harekâtı'nın özellikle ilk iki haftasında hava bombardımanının yoğun şekilde yapıldığı görülüyor. Ancak son iki haftada hava bombardımanıyla vurulan hedeflerin sayısı önemli ölçüde azaldı.

Bunda Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının 3 Şubat'ta İdlib'te düşürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler önemli rol oynuyor.

Genelkurmay Başkanlığı, 12-16 Şubat haftasında toplam 47 hedefin imha edildiğini açıkladı. 3-11 Şubat tarihlerinde imha edilen hedef sayısı 89'du.

Harekâtın gerekçesi

Afrin, 2012 yazında Suriye ordusunun geri çekilmesinden bu yana Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) kontrolü altında bulunuyor. YPG, Suriye'nin doğusunda ABD'nin IDEAŞ ile sözde mücadelesindeki en önemli müttefiklerinden biri olan SDG'nin da omurgasını oluşturuyor.

Türkiye ise PYD'yi ve YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak görüyor ve 'terör örgütü' olarak tanımlıyor ancak Ankara, bugüne kadar hiçbir NATO üyesini "YPG'nin PKK'nın Suriye'deki uzantısı" olduğu konusunda ikna etmeyi başaramadı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamalarda operasyonun hedefi, "Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek" olarak tanımlanıyor.