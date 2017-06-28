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YPG ÖSO'ya saldırdı TSK karşılık verdi

PYD/YPG/PKK tarafından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kontrol altına alınan Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO unsurlarına yönelik Doçka silahıyla taciz atışı gerçekleştirildi.

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YPG ÖSO'ya saldırdı TSK karşılık verdi

ABD yetkilileri adeta Türkiye ile dalga geçen açıklamalar yaparken destekledikleri terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kontrol altına alınan Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO unsurlarına yönelik Doçka silahıyla taciz atışı gerçekleştirildi.

Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetlerince karşılık verildi.  TSK'dan yapılan açıklamada Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde terör örgütü PYD/YPG/PKK mensuplarınca Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine yapılan saldırıya misliyle karşılık verildiği bildirildi. 

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