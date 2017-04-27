ABD ise Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı hedef almasının ardından 'müttefiklerimiz' vuruldu açıklaması yapmıştı. Bu açıklamadan sonra bölgedeki Amerikan askerleri terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde vurulan Karaçok bölgesini ziyaret etti. ABD'lilerle terör örgütünün elebaşları eşlik etti.

Terör örgütü Suriye Yapılanması Silahlı Kanat sorumlusu Ferhat Abdi Şahin, HPG sözde Özel Kuvvetler sorumlu Şahin Cilo ve YPG Üçlü Yürütme Kurulu Üyesi, YPG Basın Sözcüsü Redur Halil olduğu tespit edildi.

YPG uçuşa yasak bölge istedi

Öteyandan ABD ve Rusya'nın desteğini alan terör örgütü PYD/YPG ise Suriye’nin kuzeyinde uçuşa yasak bölgenin oluşturulması çağrısında bulundu.

YPG'nin açıklamasında, "Sadece Suriye kuzeyinin uçuşa yasak bölge olarak ilan edilmesi, YPG'ye özgürce ülkeyi korumakta yardımcı olacak" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin asıl müttefiki terör örgütleri

ABD'nin terör örgütü PKK uzantısı PYD/YPG ile yakın ilişki içinde olduğunu bölgedeki kaynaklar da doğruluyor. DEAŞ’la mücadele kapsamında ABD’nin sadece havadan değil karadan da destek verdiği, YPG içerisinde savaşan çok sayıda ABD'linin olduğu bilindiğini vurgulayan kaynaklar, ABD Genelkurmay Başkanın başdanışmanı Astsubay Kıdemli Başçavuş John Wayne Troxell, “ABD ordusu Suriye'de DSG'ye eğitim ve mühimmat yardımında bulunuyor. Bölgeden, DSG'ye son derece güvenerek ayrıldım" şeklindeki sözlerine dikkat çekmekte.

YPG'nin Rakka'yı ele geçirmeye yönelik saldırısında YPG’li teröristler ile Amerikan askerleri beraber hareket ettikleri vurgulanırken Abdullah Öcalan posteri önünde poz veren YPG'nin yabancı militanlarının bölgedeki etnik temizlik çalışmalarını sürdüren örgütün ABD ve diğer Batılı ülkeler ile iletişimini de sağladığı ifade edilmekte.

Suriye’deki Rakka operasyonu sırasında Amerikan askerleri PYD-YPG arması taktığını hatırlatan kaynaklar. ABD’nin, PYD/YPG’ye ağır silahlar verip, Afrin bölgesindeki kamplarda eğittiğinin de ortaya çıktığını vurgulamakta.

Daha önce ABD ordusunda görev yapmış birçok eski askerin Suriye kuzeyinde PYD/YPG ile beraber hareket ettiği kaydedilirken Halep’teki Nevruz kutlamalarına katılan Rus askerlerin komutanının da, koluna terör örgütü YPG arması takarak objektiflere poz verdiğine de dikkat çekildi.

Çoğu Amerikalı 8 bin yabancı askerin ise PYD'ye katıldığı tespit edilirken bu gelişmeyle ABD ile PKK arasındaki ilişki belgelendiği vurgulandı. IŞİD'le savaşmak için Suriye'de YPG'ye katılan İngilizler Jamie Read ve James Hughes, ailelerini ziyaret etmek amacıyla ülkelerine döndüğü de hatırlatıldı.

ERSAN İLTER/İSTANBUL