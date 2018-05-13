Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
banner138

YSK'dan Demirtaş'a vize

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, yer alacak kesin cumhurbaşkanı adaylarının isimleri yer aldı

13 Mayıs 2018 Pazar 17:33
YSK'dan Demirtaş'a vize

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, yer alacak kesin cumhurbaşkanı adaylarının isimleri yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulunun 9 Mayıs tarihli, 2018/426 sayılı ve eki Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday listesi Resmi Gazete'nin 10 Mayıs tarihli, 30417 sayılı nüshasında yayımlanmış olup Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday listesine 11 Mayıs Cuma günü saat 17.00'ye kadar yapılan itirazlar Yüksek Seçim Kurulunca değerlendirilerek, itirazların reddine karar verildi. Yapılan değerlendirme sonucu Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi alfabetik sıralamayla; Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'ndan oluştu.

Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı. AA

Anahtar Kelimeler:
YSKDemirtaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 yıl geçti ama acılar taptaze
4 yıl geçti ama acılar taptaze
'En fazla acıyı anneler çekiyor'
'En fazla acıyı anneler çekiyor'
Muhtarlar da nikah kıymak istiyor
Muhtarlar da nikah kıymak istiyor
Jandarma anneleri unutmadı
Jandarma anneleri unutmadı
Marmaris yolunda ölen anneler anıldı
Marmaris yolunda ölen anneler anıldı
Çiftçiden 8 kritik talep
Çiftçiden 8 kritik talep
Çipli kimlik kartı almak çile
Çipli kimlik kartı almak çile
İlaç sektörü teşvik istiyor
İlaç sektörü teşvik istiyor
Tarlada 1 TL, sofrada 7 TL!
Tarlada 1 TL, sofrada 7 TL!

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim