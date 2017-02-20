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YSK oy pusulalarını tanıttı

Yüksek seçim kurulu 16 nisanda yapılacak anayasa referandumununda kullanılacak oy pusulalarını tanıttı. Beyazlar evet, kahverengiler hayır. yüksek seçim kurulu Anayasa referandumunda kullanılacak oy pusulalarını tanıttı.

20 Şubat 2017 Pazartesi 12:01
YSK oy pusulalarını tanıttı

Yüksek Seçim Kurulu(YSK) 16 Nisan’da yapılması planlanan Anayasa değişikliği referandumunda vatandaşın oy vermek üzere kullanacağı zarfları, tercih mührünü ve oy pusulalarını basına tanıttı.

Buna göre, 16 Nisan'da yapılması planlanan halk oylamasında YSK tarafından bastırılan "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak. Birleşik oy pusulası beyaz ve kahverengi olacak. Beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "Hayır" ibareleri bulunacak. Seçmenler, "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanarak şeffaf sandıklara atabilecekler.

AA

Son Güncelleme: 20.02.2017 15:06
Anahtar Kelimeler:
YSKReferandumKahverengiBeyazYSK Oy Pusulalarını Tanıttı
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musa 61 2017-02-20 15:09:21

Beyaz renge hastayım onun için evet diyeceğim

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tibet 2017-02-21 11:20:16

Atatürk lü (O nu maske yapanların) Atatürk süz ülkeden (karşı devrim Türkiye sinden) yeni Türk süz Türkiye ye geçiş süreci işletiliyor.

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