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Yüksekova'ya neşter

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla iki yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlayan ve 20 Nisan'da tamamlanan 'Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu'nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olmak üzere ilgili kurumlarca başlatılan çalışmalar hızla sürüyor

19 Haziran 2018 Salı 12:34
Yüksekova'ya neşter

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla iki yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlayan ve 20 Nisan'da tamamlanan 'Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu'nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olmak üzere ilgili kurumlarca başlatılan çalışmalar hızla sürüyor. Doğalgazla uyumu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 3 bin 63 konuttan, fiziki durumu büyük ölçüde tamamlanan bin 830'unun yıl sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, "Yaklaşık 3 bin binamız, evimiz ağır hasarlıydı. Bunun karşılığında 3 bin 63 konutun yapımına başladık. Bu konutlardan bin 830'unu önümüzdeki Eylül ayı itibarı ile tamamlamayı hesaplıyoruz" dedi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Yüksekova
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