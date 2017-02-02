Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Yunan aklını başına toplasın!

Ege'de Yunanistan ile 21 yıl sonra yeniden patlak veren Kardak krizi tırmanıyor. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türk komutanların bölgeyi ziyaret etmesi için 'kovboyvari saçmalıklar' ifadesini kullandı. Küstah Kammenos’a cevap veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise 'Savunma Bakanı aklını başına toplasın' açıklaması yaptı.

02 Şubat 2017 Perşembe 17:17
Yunan aklını başına toplasın!

Türkiye ile Yunanistan arasında 15 darbecilerinin iade edilmemesiyle başlayan kriz Kardak kayalıkları üzerinden devam ediyor. Sık sık karasularımızı ihlal eden Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler gelmeye başladı.

Önceki gün helikopterle Kardak kayalıklarına giderek, 21 yıl önce meydana gelen olayda ölen 3 Yunan askeri için bölgeye havadan çelenk atan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos,  Türkiye’nin davranışlarını ‘kovboyvari saçmalıklar’ olarak tanımlayarak eleştirdi. Kammenos, “Biz barış istiyoruz, Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz fakat yolu kesilmeyen bir uçak da olmayacaktır” dedi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı da Türk uçaklarının merkez ve güney Ege’de bulunan adalar üzerindeki hava sahalarına yönelik 138 ihlalin gerçekleştiğini açıkladı. İhlal yapan uçakların tümünün yolunun kesildiğini belirten yetkililer, bu rakamın alışılmadık derecede yüksek olduğunu belirtti.

Dün de Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis'in talimatıyla Yunan özel birliğindeki paraşütçüler, Kardak kayalıklarına yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy (Kos) adaları arasındaki bölgede uçaktan atlayış yaptı. Yunan medyası Psemiros ile İstanköy Adası arasındaki Kumburnu Mevkisi'ndeki paraşütle atlayış fotoğraflarına da yer verildi.

‘Yunan bakan aklını başına alsın’

Yunanistan'dan gelen tehditkâr açıklamalara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu cevap verdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının Kardak'ı ziyaret etmesi için ‘kovboyvari saçmalıklar’ ifadesini kullanan Yunan Savunma Bakanı Kammenos'a cevap veren Çavuşoğlu, "Savunma Bakanı aklını başına toplasın" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege sorununa dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu istikşafi görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu, "Biz bu istikşafi görüşmeleri hep devam ettirdik.  Çipras hükümeti döneminde iktidar ortağı da olan radikal sağ partinin başkanı aynı zamanda Yunanistan'ın Savunma Bakanı. Bu bakan sürekli tahriklerde bulunuyor. Yunanistan eskiden beri tahrik edici şeyler yapıyor. Biz komşumuzla gerginlik olmasın diye aklıselim davranıyoruz" dedi.

Yunanistan'ın Ege'de yaptığı ihlallerin çoğunu gündeme bile getirmediklerini ifade eden Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Kardak konusunu fırsat bilerek durumu tırmandırıyorlar. Savunma Bakanı aklını başına toplasın. Aklıselim davranmamızı suiistimal etmemeleri lazım. Gereken cevabı vermesini de biliriz. Bakan'ın tavrı yeni değil. Biz bu tavırlarını Çipras'a da söyledik, söylüyoruz. İki ülke arasında ihtilaflı konular konuşarak çözülmeli. Sağduyulu olmak lazım. Durum tırmanırsa, Allah korusun istenmeyen bir kaza olursa bunun telafisi de olmaz. Büyük bir olgunluk içinde davranıyoruz. Yunan Savunma Bakanı da olgunluk içinde hareket etmeli."

‘İşgal edilen 18 adamız silah deposu yapıldı’

Yunanistan 2004 yılından bu yana Ege'de uluslararası hukuka göre Türkiye'ye ait olan en az 18 adayı işgal etmiş durumda. Yunan hükümeti bu adalardan bir kısmını oturuma dahi açmayı planlıyor. Atina’nın geçen ay, Ege’deki 28 ufak adanın oturuma açılmasının planlandığına dair duyurusu Ankara’da tepkiyle karşılanmıştı.

Yunanistan tarafından işgal edilen Türk adalarının son durumu hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, Yunanistan’ın işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakol olarak kullandığını açıkladı.

Yalım şunları söyledi: "İşgal edilen adalara Yunan SAT komandoları ve Yunan askerleri yerleştirildi. Başta Kardak kayalıklarının 2 mil batısında bulunan Kalalimnos adası olmak üzere 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığı Yunan askerine teslim edildi. Adalarımıza Yunan askerleri ile birlikte top ve uçaksavar gibi ağır silahlar yerleştirildi. Mühimmat deposu haline getirilen adalarımız, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı yapacağı askeri harekât için ileri karakol haline dönüştürüldü. Kardak kayalıklarının hemen arkasında, bizim Büyükada büyüklüğündeki Kelemez adası var. Oraya Yunan askerleri ile birlikte top ve uçaksavar gibi ağır silahlar yerleştirildi, mühimmat yığıldı. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı yapacağı bir harekât için ileri karakol oldu. 1996'da Kardak için bütün dünyayı ayağa kaldırırken, şimdi Kardak kayalıklarının hemen arkasında ve 6 millik Türk karasuları içinde olan adada olup bitenlere seyirciyiz."

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 02.02.2017 17:38
Anahtar Kelimeler:
Yunan Aklını Başına ToplasınEge KriziYunanistanTürkiyeMevlüt ÇavuşoğluPanos KammenosKardak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
cemal 2017-02-03 10:49:16

Hükümetin Yunana karsi Milli durusunu taktir ediyorum tesekkürler.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Afrin'e son 1 kilometre
Afrin'e son 1 kilometre
Düşüş nedeni motor arızası
Düşüş nedeni motor arızası
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
"Bunlar Hoca değil mendebur"
"Bunlar Hoca değil mendebur"
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim