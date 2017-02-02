Yunan aklını başına toplasın!

Türkiye ile Yunanistan arasında 15 darbecilerinin iade edilmemesiyle başlayan kriz Kardak kayalıkları üzerinden devam ediyor. Sık sık karasularımızı ihlal eden Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik küstah ifadeler gelmeye başladı.

Önceki gün helikopterle Kardak kayalıklarına giderek, 21 yıl önce meydana gelen olayda ölen 3 Yunan askeri için bölgeye havadan çelenk atan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye’nin davranışlarını ‘kovboyvari saçmalıklar’ olarak tanımlayarak eleştirdi. Kammenos, “Biz barış istiyoruz, Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz fakat yolu kesilmeyen bir uçak da olmayacaktır” dedi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı da Türk uçaklarının merkez ve güney Ege’de bulunan adalar üzerindeki hava sahalarına yönelik 138 ihlalin gerçekleştiğini açıkladı. İhlal yapan uçakların tümünün yolunun kesildiğini belirten yetkililer, bu rakamın alışılmadık derecede yüksek olduğunu belirtti.

Dün de Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Geiorge Papadakis'in talimatıyla Yunan özel birliğindeki paraşütçüler, Kardak kayalıklarına yaklaşık iki mil uzaklıktaki Psemiros ile İstanköy (Kos) adaları arasındaki bölgede uçaktan atlayış yaptı. Yunan medyası Psemiros ile İstanköy Adası arasındaki Kumburnu Mevkisi'ndeki paraşütle atlayış fotoğraflarına da yer verildi.

‘Yunan bakan aklını başına alsın’

Yunanistan'dan gelen tehditkâr açıklamalara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu cevap verdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının Kardak'ı ziyaret etmesi için ‘kovboyvari saçmalıklar’ ifadesini kullanan Yunan Savunma Bakanı Kammenos'a cevap veren Çavuşoğlu, "Savunma Bakanı aklını başına toplasın" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege sorununa dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu istikşafi görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu, "Biz bu istikşafi görüşmeleri hep devam ettirdik. Çipras hükümeti döneminde iktidar ortağı da olan radikal sağ partinin başkanı aynı zamanda Yunanistan'ın Savunma Bakanı. Bu bakan sürekli tahriklerde bulunuyor. Yunanistan eskiden beri tahrik edici şeyler yapıyor. Biz komşumuzla gerginlik olmasın diye aklıselim davranıyoruz" dedi.

Yunanistan'ın Ege'de yaptığı ihlallerin çoğunu gündeme bile getirmediklerini ifade eden Çavuşoğlu şöyle devam etti: "Kardak konusunu fırsat bilerek durumu tırmandırıyorlar. Savunma Bakanı aklını başına toplasın. Aklıselim davranmamızı suiistimal etmemeleri lazım. Gereken cevabı vermesini de biliriz. Bakan'ın tavrı yeni değil. Biz bu tavırlarını Çipras'a da söyledik, söylüyoruz. İki ülke arasında ihtilaflı konular konuşarak çözülmeli. Sağduyulu olmak lazım. Durum tırmanırsa, Allah korusun istenmeyen bir kaza olursa bunun telafisi de olmaz. Büyük bir olgunluk içinde davranıyoruz. Yunan Savunma Bakanı da olgunluk içinde hareket etmeli."

‘İşgal edilen 18 adamız silah deposu yapıldı’





Yunanistan 2004 yılından bu yana Ege'de uluslararası hukuka göre Türkiye'ye ait olan en az 18 adayı işgal etmiş durumda. Yunan hükümeti bu adalardan bir kısmını oturuma dahi açmayı planlıyor. Atina’nın geçen ay, Ege’deki 28 ufak adanın oturuma açılmasının planlandığına dair duyurusu Ankara’da tepkiyle karşılanmıştı.

Yunanistan tarafından işgal edilen Türk adalarının son durumu hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, Yunanistan’ın işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakol olarak kullandığını açıkladı.