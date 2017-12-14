Yunan tacizi! Ege'de gerilim

Dün saat 08.45'te bölgede avlanan 6 Türk balıkçı teknesinin yanına gelen Yunan sahil güvenlik botu, balıkçılardan ağlarını bırakarak bölgeden ayrılmasını istedi.
Türk balıkçılar, ağlarını bırakmayacaklarını belirtti ve Türk sahil güvenliğinden yardım istedi. Bodrum'un Yalıkavak Mahallesinde konuşlu 302 No'lu Sahil Güvenlik botu bölgeye yetişti.
Türk botu, balıkçılar ile Yunan sahil güvenlik botunun arasına girdi. Türk ve Yunan botları birbirine yakın mesafede 2 saat boyunca vaziyet alıp bekledi. O anlar, balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Balıkçıların bölgeden ayrılmasıyla Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri bölgede devriye görevine başladı.
Bölge avlanan Göltürkbükülü Rıfat Kaptan teknesinin sahibi balıkçı 48 yaşındaki Rıfat Kayhan, şöyle dedi: "Ağlarımızı atmış, bekliyorduk. Yanımıza gelen Yunan sahil güvenlik botundaki askerler, Yunan sularında olduğumuzu belirterek, ağları bırakıp, gitmemizi, aksi takdirde tutuklayacaklarını söyledi, İngilizce küfürler savurdu. Biz de sahil güvenliğimizden yardım istedik. Türk sahil güvenliği gelerek hem bizi hem de denizdeki ağlarımızı kurtarmamıza yardımcı oldu. Kesinlikle onların sularında değildik. Son zamanlarda Yunan botlarının tacizleri arttı. Ağları topladıktan sonra gerginlik artması diye bazı balıkçılar, Didim limanına, bazı balıkçılar ise Göltürkbükü limanına geri döndü."
HABER MERKEZİ
başkanımız yunanistana gidiyor ve işgal edlimiş adalar ilk gündem olacağı yerde hiç değinilmiyor ancak ima edercesine lozandan bahsediyor.
yahu savaşmayı göze alamayan barışı da kaybeder her şeyi de. ben savaşalım demiyorum ama bunu göze alırsan karşıdaki de ayağını denk alır. bu şahısa da indirgenirse doğrudur.
14 senedir işgal devam ediyor ve ses seda yok. üstelik şimdiki başbakan ve önceki başbakan da rutin gittiği adalara bu sefer pasoportla gidiyor. bu onay değil midir.
tabi buna karşın da yunan tabiî ki şımarır. arkadaş bu nedir böyle bir şey olur mu
ben analamadım hala anlamamaktayım bu nedir bilen var mı anlatsın..
saygılar
Yunanistan bize ait olan 18 Adayi isgal ederken Hükümetimizden en ufak bir itiraz gelmemis elbette bunlar böyle tacizlere devam edecektir ama anlamadigim sey ise neden bir sivil birim olusturulup bu adalarin isgal edilmelerine itiraz edilmiyor yoksa bu kadar mi bu yunanlilardan korkar olduk