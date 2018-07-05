Yunanistan bir FETÖ'cüye daha iltica hakkı verdi

Böylece Yunanistan'da iltica hakkı tanınan darbeci sayısı 3'e yükseldi. Daha önce, Süleyman Özkaynakçı ve Ahmet Güzel isimli darbeci askerlere İltica Dairesi tarafından bu hak tanınmıştı.

Danıştay da verilen iltica hakkına Yunan hükümetinin itirazını haksız bularak, darbecilere iltica hakkı tanınmasına onay vermişti. Yunan medyası, Danıştay kararının emsal teşkil etmesi sebebiyle 5 darbeci askerin de sırasıyla iltica hakkı alacağı yorumunda bulunuyor.

Darbeci 8 asker, 18 aylık gözetim altında tutulma sürelerinin dolması sebebiyle mayıs ayı sonunda tutuldukları belirtilen nezarethaneden serbest bırakılmıştı. Darbecilerin, yoğun güvenlik önlemleri altında Atina dışındaki bir yerde tutuldukları belirtiliyor.

HABER MERKEZİ